Salah örneği tutmadı!

Galatasaray\u2019\u0131n transferdeki hedefi Kas\u0131mpa\u015fal\u0131 Trezeguet, T\u00fcrkiye\u2019de kalmak i\u00e7in \u0130talya\u2019y\u0131 elinin tersiyle itti. Futbolcuya \u00c7izme\u2019den Inter ve Parma\u2019n\u0131n talip oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Oyuncunun menajeri Yehia Ali\u2019nin bu kul\u00fcplerle g\u00f6r\u00fc\u015fme halinde oldu\u011fu belirlendi.,Trezeguet\u2019nin a\u011fabeyi Mohamed\u2019in de karde\u015fine \u0130talyan kul\u00fcplerine gitmesi y\u00f6n\u00fcnde telkinde bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Trezeguet\u2019ye Salah\u2019\u0131 \u00f6rnek g\u00f6steren a\u011fabeyinin, bir d\u00f6nem Fiorentina ve Roma formas\u0131 giyen ismin sonras\u0131nda nas\u0131l iyi bir geli\u015fim g\u00f6sterdi\u011fine dikkat \u00e7ekti, bu ad\u0131m\u0131n kendisi i\u00e7in daha iyi olaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde \u0131srarc\u0131 oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n,Trezeguet\u2019nin ise g\u00f6r\u00fc\u015flerine de\u011fer verdi\u011fi iki ki\u015fiyle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc tespit edildi. M\u0131s\u0131r futbolunun efsane ismi olan ve \u015fu an futbol yorumculu\u011fu yapan Mido ve bir ba\u015fka M\u0131s\u0131r efsanesi eski Be\u015fikta\u015fl\u0131 Ahmed Hassan\u2019a dan\u0131\u015fan futbolcu, her iki isimden de yoluna T\u00fcrkiye\u2019de devam etme tavsiyesi ald\u0131, en az bir y\u0131l daha burada kalmas\u0131n\u0131n do\u011fru olaca\u011f\u0131 nasihat edildi. ,\u0130stanbul\u2019daki hayat\u0131ndan son derece memnun olan ve Galatasaray formas\u0131 giymeyi isteyen Trezeguet, bu geli\u015fmelerin ard\u0131ndan menajeriyle bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi. \u0130lk tercihinin Galatasaray oldu\u011funu belirterek menajerinden bu transfere a\u011f\u0131rl\u0131k vermesini istedi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan futbolcu d\u00fcn konuyla ilgili bir a\u00e7\u0131klama yaparak, \u201cInter\u2019e gitmem ve sonras\u0131nda bir sezonlu\u011funa Parma\u2019ya kiralanmam olas\u0131\u201d dedi.