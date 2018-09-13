Saldırgan kalabalığın üzerine araç sürdü!

\u00c7in'in Hunan eyaletinde bir ara\u00e7 sald\u0131r\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. ,H\u0131ngdong il\u00e7esinde 54 ya\u015f\u0131ndaki Yang Zanyun, arac\u0131yla \u015fehir meydan\u0131ndaki kalabal\u0131\u011f\u0131n aras\u0131na dald\u0131.\r\n\r\n,Meydan can pazar\u0131na d\u00f6nerken, Yang Zanyun otomobilinden inerek insanlara kama ve k\u00fcrekle sald\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,\u00c7inli yetkililer, olayda hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin 11'e \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. 44 yaral\u0131 ise hastanelere ta\u015f\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Olay yerinden payla\u015f\u0131lan foto\u011fraflarda kanlar i\u00e7inde yerde yatan bir kad\u0131n ve \u00fcst\u00fc \u00e7\u0131plak halde yakalanan sald\u0131rgan g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nSu\u00e7 dosyas\u0131 kabar\u0131k olan Yang'\u0131n ge\u00e7mi\u015fte uyu\u015fturucu ticareti, h\u0131rs\u0131zl\u0131k, kundaklama ve sald\u0131r\u0131dan cezaevinde yatt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.