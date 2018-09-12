Saldırı an meselesi! Savaşa böyle hazırlanıyorlar

\u0130dlib'in karadan ve havadan ate\u015f alt\u0131na al\u0131nmas\u0131yla g\u00f6zlerin yeniden \u00e7evrildi\u011fi Suriye'de, \u00d6zg\u00fcr Suriye Ordusu yeni askerleri s\u0131k\u0131 e\u011fitimden ge\u00e7irerek b\u00fcnyesine kat\u0131yor. ,Zorlu e\u011fitim ile her t\u00fcrl\u00fc arazi \u015fart\u0131nda g\u00f6reve haz\u0131r hale gelen askerler ise rejim, PKK ve di\u011fer ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri ile sava\u015fmak i\u00e7in cepheye gitmek i\u00e7in g\u00fcn say\u0131yor.,Rusya'n\u0131n sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 deste\u011fi ile \u0130dlib k\u0131rsal\u0131n\u0131n rejim taraf\u0131ndan havadan ve karadan bombalanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan t\u00fcm d\u00fcnya dikkatini yeniden Suriye\u2019ye \u00e7evirdi. ,Son zamanlarda \u0130dlib \u00f6zelinde Suriye'de ya\u015fananlar yak\u0131ndan takip edilirken, i\u00e7 sava\u015f\u0131n ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan rejime kar\u015f\u0131 m\u00fccadele eden \u00d6zg\u00fcr Suriye Ordusu da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yo\u011funla\u015ft\u0131rd\u0131. Ge\u00e7en y\u0131l\u0131n sonunda \u00e7e\u015fitli gruplar\u0131n bir araya gelmesinin ard\u0131ndan \u00d6zg\u00fcr Suriye Ordusu yerine 'Milli Ordu' ismini kullanmaya ba\u015flayan yap\u0131, F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 Harekatlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan daha modern ve donan\u0131ml\u0131 \u015fekilde cephelerde yer al\u0131yor.,T\u00fcrkiye'de e\u011fitilen \u00fcst r\u00fctbeli askerler, Milli Ordu'ya yeni kat\u0131lan askerleri Halep'in Azez il\u00e7esinin T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131na yak\u0131n bir b\u00f6lgesinde kurulan ve DHA ekibi taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen kampta s\u0131k\u0131 e\u011fitimden ge\u00e7iriyor. 1 ile 3 ay aras\u0131nda de\u011fi\u015fen e\u011fitim program\u0131na dahil edilen say\u0131lar\u0131 50 ile 100 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen gen\u00e7ler, her t\u00fcrl\u00fc ko\u015fulda g\u00f6rev yapabilecek \u015fekilde e\u011fitiliyor. ,\u00d6SO b\u00fcnyesine kat\u0131lacak yeni askerlere e\u011fitim veren Binba\u015f\u0131 Hani Merey, zorlu e\u011fitimler ile b\u00fcnyelerine dahil olan gen\u00e7leri her t\u00fcrl\u00fc ko\u015fula haz\u0131r hale getirdiklerini s\u00f6yledi. E\u011fitimlerde fiziki kurallar ve silah kullan\u0131m\u0131 konusunda askerlerin donan\u0131ml\u0131 k\u0131l\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Binba\u015f\u0131 Merey, "E\u011fitimlerimiz ile askerlerimiz her anlamda haz\u0131r hale geliyor. E\u011fitim sonunda askerlerimizi ihtiya\u00e7 olan cephelere g\u00f6nderiyoruz. Buradan mezun olan askerlerimiz ile birlikte Milli Ordu tamamen rejim, PKK ve di\u011fer ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleriyle her t\u00fcrl\u00fc m\u00fccadele ve sava\u015fa haz\u0131r durumdad\u0131r" dedi.,Askerler, zorlu arazi ko\u015fullar\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde tutularak yo\u011fun fiziksel e\u011fitim ile her an ve her \u015fartta g\u00f6rev yapacak \u015fekilde donan\u0131ml\u0131 hale getiriliyor.,Ate\u015f \u00e7emberinin i\u00e7erisinden atlay\u0131p, y\u00fcksek noktalardan t\u0131rmanan ve halatla a\u015fa\u011f\u0131 inip, \u015f\u0131nav ve mekik \u00e7eken askerer, bedenen haz\u0131r hale geldikten sonra silah kullan\u0131m e\u011fitimi al\u0131yor. Her t\u00fcrl\u00fc silah e\u011fitimin alan askerler, s\u0131k s\u0131k yap\u0131lan tatbikatlarda da cephe hatt\u0131nda nas\u0131l hareket edecekleri konusunda bilin\u00e7lendiriliyor.,Zorlu e\u011fitimi tamamlayarak ba\u015far\u0131l\u0131 olan askerler Milli Ordu b\u00fcnyesine kat\u0131ld\u0131ktan sonra y\u00f6netim kademesi taraf\u0131ndan g\u00f6nderildikleri cephelerde g\u00f6rev yap\u0131yor. Halen e\u011fitim s\u00fcrecinde olan \u00d6SO askerleri biran \u00f6nce e\u011fitimlerini tamamlayarak cephelere gitmek istediklerini ifade ediyor. \u0130steklerinin \u00fclkelerinin \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011fe kavu\u015fmas\u0131 i\u00e7in sava\u015fmak oldu\u011funu dile getiren asker adaylar\u0131, e\u011fitimlerini tamamlad\u0131ktan sonra rejim, PKK ve di\u011fer ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleriyle m\u00fccadele etmek i\u00e7in g\u00fcn sayd\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi.