Saldırı için tarih verdiler!

D\u00fcnya alarmda! Sald\u0131r\u0131 i\u00e7in tarih verdiler\r\n,\u00d6zellikle Suriye\u2019de Do\u011fu Guta\u2019n\u0131n Duma mahallesinde d\u00fczenlendi\u011fi belirtilen ve \u00e7o\u011funlu\u011fu \u00e7ocuk 60\u2019tan fazla ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan kimyasal sald\u0131r\u0131 sonras\u0131, ABD ile Rusya aras\u0131ndaki gerginlik ve kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 deme\u00e7 yar\u0131\u015f\u0131, d\u00fcn tamamen yeni bir boyut kazand\u0131.,ABD ve Rusya kanad\u0131ndan ard\u0131 ard\u0131na gelen sert mesajlar sonras\u0131 ABD\u2019nin b\u00f6lgedeki askeri hareketlili\u011fi dikkat \u00e7ekti. ABD donanmas\u0131ndan USS Harry S. Truman u\u00e7ak gemisi d\u00fcn Norfolk liman\u0131ndan rutin g\u00f6revi i\u00e7in Avrupa\u2019ya do\u011fru hareket etti.,ABD\u2019nin USS Donald Cook isimli destroyeri de do\u011fu Akdeniz\u2019de bulunuyor. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda ABD\u2019nin Umman\u2019daki hava \u00fcss\u00fcnde F-22 sava\u015f u\u00e7aklar\u0131 bulunuyor. Suriye\u2019nin g\u00fcneyindeki El Tanif \u00fcss\u00fcnde de ABD\u2019nin \u00f6zel harekat kuvvetleri ve sald\u0131r\u0131 helikopterleri yer al\u0131yor.,Buna kar\u015f\u0131n Suriye\u2019nin herhangi bir hava sald\u0131r\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 en b\u00fcy\u00fck g\u00fcvencesi Rusya\u2019n\u0131n en geli\u015fmi\u015f hava savunma sistemi olan S-400\u2019ler. Suriye\u2019de Hmeymim Hava \u00dcss\u00fc ve Tartus liman\u0131nda S-400\u2019lerin konu\u015flu oldu\u011fu biliniyor.,Beyaz Saray, Trump Do\u011fu Guta'daki kimyasal sald\u0131r\u0131ya ili\u015fkin Rusya ve Suriye'yi sorumlu tuttu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.. Beyaz Saray S\u00f6zc\u00fcs\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Suriye konusunda son karar\u0131n hen\u00fcz verilmedi\u011fi ve t\u00fcm se\u00e7eneklerin masada oldu\u011fu belirtti. Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Trump'\u0131n Tweetinde bahsetti\u011fi hava operasyonu sadece se\u00e7eneklerden biri." denildi.,BBC'nin haberine g\u00f6re; \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 May'in Suriye'ye askeri m\u00fcdahaleye onaya haz\u0131r oldu\u011funu belirtti. May, askeri m\u00fcdahale i\u00e7in parlamento aramayacak.,Daily Telegraph gazetesi, \u0130ngiliz denizalt\u0131lar\u0131n\u0131n Suriye'yi vurmak \u00fczere f\u00fcze menzili i\u00e7ine g\u00f6nderildi\u011fini aktard\u0131. \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Theresa May'in denizalt\u0131lar\u0131n g\u00f6nderilmesi talimat\u0131n\u0131 verdi\u011fi belirtilirken, sald\u0131r\u0131n\u0131n per\u015fembe ger\u00e7ekle\u015fmesinin beklendi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u0130srail kabinesi g\u00fcvenlik nedeniyle d\u00fcn ola\u011fan\u00fcst\u00fc topland\u0131. Toplant\u0131da \u0130ran\u2019\u0131n sald\u0131r\u0131 tehditleri ile ABD\u2019nin kimyasal sald\u0131r\u0131 nedeniyle Suriye\u2019ye d\u00fczenleyece\u011fi muhtemel sald\u0131r\u0131 ele al\u0131nd\u0131.