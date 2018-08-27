Saldırmak için şehri üç koldan sardılar

\u00dc\u00e7 koldan ku\u015fatt\u0131lar.,Sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7tiler.,Suriye ordusunun, Suriye\u2019nin \u0130dlib kentine sald\u0131rmak i\u00e7in kenti \u00fc\u00e7 taraftan ku\u015fatt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,Al\u0131nan bilgilere g\u00f6re, \u0130dlib kentini ku\u015fatan g\u00fc\u00e7lerin b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 Suriye\u2019nin ordusunun en b\u00fcy\u00fck kamplar\u0131ndan biri olan Gurin kamp\u0131ndan getirildi. ,\u0130dlib\u2019de bulunan muhaliflerin de Suriye ordusunun muhtemel sald\u0131r\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. ,\u00d6te yandan, D\u0131\u015fi\u015fler Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov ile d\u00fczenledikleri bir bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda b\u00f6lgede askeri bir operasyonun sivillere ciddi anlamda zarar verce\u011fini belirterek, \u201cDi\u011fer b\u00f6lgelerden koridor a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman baz\u0131 radikal gruplar \u0130dlib'e gelmi\u015ftir. ,Bu gruplar \u0131l\u0131ml\u0131 muhalefeti de sivilleri de rahats\u0131z etmektedir. Ter\u00f6ristlerle sivilleri ay\u0131rmam\u0131z laz\u0131m. \r\n,Di\u011fer taraftan burada askeri \u00e7\u00f6z\u00fcm bir felaket olur\u201d ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Ulusal Kurtulu\u015f Cephesi\u2019nin, Suriye ordusunun sald\u0131rma ihtimalini ciddi ald\u0131\u011f\u0131 ve sald\u0131r\u0131ya kar\u015f\u0131 planlar haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 aktar\u0131ld\u0131. ,Suriye ordusunun, \u0130dlib kentindeki muhaliflere kar\u015f\u0131 sald\u0131r\u0131y\u0131 d\u00fczenlemek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131n devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n