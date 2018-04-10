Şampiyon belli oldu!

Efeler Liginde final serisi d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc ma\u00e7\u0131nda Halkbank, konu\u011fu Arkas Spor'u 3-1 ma\u011flup etti ve \u00fcst \u00fcste \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u015fampiyonlu\u011funu elde etti.,Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde 2-1 \u00f6nde olan Halkbank, Arkas Spor'u da ma\u011flup ederek ligde \u00fcst \u00fcste 3'\u00fcnc\u00fc, toplamda ise 9. kez \u015fampiyon oldu.\r\n\r\n,Halkbank, play-off serisinin 4. ma\u00e7\u0131n\u0131n ilk setini 25-21, ikinci setinde de 25-21'lik skorla kazand\u0131. Arkas Spor, ma\u00e7\u0131n 3. setini 25-20 kazanarak \u00fcmidini korudu. 4. seti 25-19 kazanan Halkbank, \u015fampiyonlu\u011fa ula\u015ft\u0131.,Halkbank, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'de rakiplerini geride b\u0131rakarak 8 \u015fampiyonluk kazanm\u0131\u015ft\u0131. Ankara temsilcisi bu galibiyetle 2017-18 sezonunda da zirveye ula\u015farak zafer say\u0131s\u0131n\u0131 9'a \u00e7\u0131karm\u0131\u015f oldu.