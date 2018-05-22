Şampiyon Galatasaray'a kötü haber...

S\u00fcper Lig'de 2017-2018 sezonu \u015fampiyonu Galatasaray oldu.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, G\u00f6ztepe kar\u015f\u0131s\u0131nda deplasmanda 1-0 galip gelerek \u015fampiyonlu\u011funu ilan etmi\u015fti.,Ancak Galatasaray'a G\u00f6ztepe ma\u00e7\u0131 i\u00e7in k\u00f6t\u00fc bir haber geldi...,Spor Toto S\u00fcper Lig'de \u015fampiyonlu\u011fa ula\u015fan Galatasaray, G\u00f6ztepe ile son haftada oynad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan PFDK'ya sevk edildi.\r\n,Spor Toto S\u00fcper Lig'in ve Spor Toto 1. Lig Play-off Finali'nin ard\u0131ndan al\u0131nan sevk kararlar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ekipler \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,"1- EVKUR YEN\u0130 MALATYASPOR Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn 18.05.2018 tarihinde oynanan EVKUR YEN\u0130 MALATYASPOR-KAYSER\u0130SPOR Spor Toto S\u00fcper Lig \u0130lhan Cavcav Sezonu m\u00fcsabakas\u0131ndaki "talimatlara ayk\u0131r\u0131 hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimat\u0131'n\u0131n 46. maddesi ile Akreditasyon Talimat\u0131'n\u0131n 4-a maddesi uyar\u0131nca PFDK'ya sevkine karar verilmi\u015ftir.\r\n\r\n,2- G\u00d6ZTEPE A.\u015e. Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn 19.05.2018 tarihinde oynanan G\u00d6ZTEPE A.\u015e.-GALATASARAY A.\u015e. Spor Toto S\u00fcper Lig \u0130lhan Cavcav Sezonu m\u00fcsabakas\u0131ndaki "\u00e7irkin ve k\u00f6t\u00fc tezah\u00fcrat\u0131" nedeniyle Futbol Disiplin Talimat\u0131'n\u0131n 53. maddesi uyar\u0131nca ve "saha olaylar\u0131" nedeniyle Futbol Disiplin Talimat\u0131'n\u0131n 52. maddesi uyar\u0131nca PFDK'ya sevkine karar verilmi\u015ftir.\r\n\r\n,3- GALATASARAY A.\u015e. Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn 19.05.2018 tarihinde oynanan G\u00d6ZTEPE A.\u015e.-GALATASARAY A.\u015e. Spor Toto S\u00fcper Lig \u0130lhan Cavcav Sezonu m\u00fcsabakas\u0131ndaki "saha olaylar\u0131" nedeniyle Futbol Disiplin Talimat\u0131'n\u0131n 52. maddesi uyar\u0131nca PFDK'ya sevkine karar verilmi\u015ftir.\r\n\r\n,4- MED\u0130POL BA\u015eAK\u015eEH\u0130R FK Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn 19.05.2018 tarihinde oynanan MED\u0130POL BA\u015eAK\u015eEH\u0130R FK-KASIMPA\u015eA A.\u015e. Spor Toto S\u00fcper Lig \u0130lhan Cavcav Sezonu m\u00fcsabakas\u0131ndaki "\u00e7irkin ve k\u00f6t\u00fc tezah\u00fcrat\u0131" nedeniyle Futbol Disiplin Talimat\u0131'n\u0131n 53. maddesi uyar\u0131nca PFDK'ya sevkine karar verilmi\u015ftir.\r\n\r\n,5- BE\u015e\u0130KTA\u015e A.\u015e. Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn 19.05.2018 tarihinde oynanan BE\u015e\u0130KTA\u015e A.\u015e.-DEM\u0130R GRUP S\u0130VASSPOR Spor Toto S\u00fcper Lig \u0130lhan Cavcav Sezonu m\u00fcsabakas\u0131ndaki "\u00e7irkin ve k\u00f6t\u00fc tezah\u00fcrat\u0131" nedeniyle Futbol Disiplin Talimat\u0131'n\u0131n 53. maddesi uyar\u0131nca PFDK'ya sevkine karar verilmi\u015ftir.\r\n\r\n6- GAZ\u0130\u015eEH\u0130R GAZ\u0130ANTEP FK Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn 19.05.2018 tarihinde oynanan GAZ\u0130\u015eEH\u0130R GAZ\u0130ANTEP FK-B\u00dcY\u00dcK\u015eEH\u0130R BELED\u0130YE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off m\u00fcsabakas\u0131ndaki "saha olaylar\u0131" nedeniyle Futbol Disiplin Talimat\u0131'n\u0131n 52. maddesi uyar\u0131nca PFDK'ya sevkine karar verilmi\u015ftir.\r\n\r\n,7- B\u00dcY\u00dcK\u015eEH\u0130R BELED\u0130YE ERZURUMSPOR Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn 19.05.2018 tarihinde oynanan GAZ\u0130\u015eEH\u0130R GAZ\u0130ANTEP FK-B\u00dcY\u00dcK\u015eEH\u0130R BELED\u0130YE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off m\u00fcsabakas\u0131ndaki "saha olaylar\u0131" nedeniyle Futbol Disiplin Talimat\u0131'n\u0131n 52. maddesi uyar\u0131nca PFDK'ya sevkine karar verilmi\u015ftir."