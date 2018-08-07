Şampiyonlar Ligi için UEFA’dan beklenmedik karar

Bu sezon o sistem uygulanmayacak!,Futbol g\u00fcndeminin birinci s\u0131ras\u0131na yerle\u015fen VAR sistemi, bu spor dal\u0131n\u0131n en \u00f6nemli organizasyonu olan \u015eampiyonlar Ligi'nde kullan\u0131lmayacak. FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131'nda kullan\u0131lan ve turnuvaya damga vuran Video Yard\u0131mc\u0131 Hakem uygulamas\u0131yla ilgili olarak UEFA'n\u0131n karar\u0131n\u0131 verdi\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,Son olarak T\u00fcrkiye'deki S\u00fcper Kupa ma\u00e7\u0131nda Galatasaray-Akhisarspor m\u00fccadelesinde de kullan\u0131lan sistemin bir\u00e7ok kulvarda yayg\u0131nla\u015fmas\u0131na kar\u015f\u0131n, \u015eampiyonlar Ligi'nde bu sezon kullan\u0131lmayaca\u011f\u0131 ifade ediliyor. Bunun en temel gerek\u00e7esini ise t\u00fcm Avrupa'daki hakemleri sistem i\u00e7in e\u011fitmenin uzun bir zaman alacak olmas\u0131 g\u00f6steriliyor.\r\n\r\n,\u0130talya, Portekiz, Fransa, \u0130talya, Hollanda, T\u00fcrkiye gibi \u00fclkelerde kullan\u0131lan sistemin, k\u0131tan\u0131n di\u011fer \u00fclkelerinde ise kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekiliyor. Bu durumda, bir \u00e7ok \u00fclkeden hakemlerin sistem i\u00e7in yeti\u015ftirilmesinin yeni sezona yeti\u015fmeyece\u011fine dikkat \u00e7ekiliyor. Bu y\u00fczden \u015eampiyonlar Liginde VAR sisteminin 2019-20 sezonundan itibaren uygulanmas\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,UEFA Hakem Komitesi'nde ba\u015fkanl\u0131\u011fa getirilen Roberto Rosetti'nin bu anlamda \u00f6nemli katk\u0131s\u0131 olaca\u011f\u0131 vurgulan\u0131yor. VAR uzman\u0131 olan \u0130talyan eski hakemin, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te konuyla ilgili ad\u0131mlar\u0131 ataca\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131 \u00e7iziliyor. \u00d6te yandan \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay ba\u015flayacak UEFA Uluslar Ligi'nde de VAR sisteminden faydalan\u0131lmayaca\u011f\u0131 iletiliyor.\r\n\r\n, skorer,UEFA'dan \u015eampiyonlar Ligi \u00f6ncesinde fla\u015f bir a\u00e7\u0131klama geldi...,.