Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA \u015eampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ma\u00e7lar\u0131 yeni sezonda hangi kanaldan izleyicilerle bulu\u015facak?,Tivibu'nun UEFA ile yapt\u0131\u011f\u0131 anla\u015fma 2017-18 sezonu sonu itibar\u0131yla sona erdi. ,Virgin Media TV Ziggo Sport Extra,UEFA \u015eampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni 2018-19 sezonundan itibaren yay\u0131nlayacak kanal, ihale sonu\u00e7lanm\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen, ilk ma\u00e7lara saatler kala h\u00e2l\u00e2 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f de\u011fil.,Yay\u0131nc\u0131 kurulu\u015f konuyla ilgili hen\u00fcz bir bilgilendirme yapmad\u0131. \u015eampiyonlar Ligi ma\u00e7lar\u0131n\u0131n yay\u0131n de\u011ferinin \u00e7ok y\u00fcksek olmas\u0131 sebebiyle TRT'nin de bu konuda devreye girmesi beklenmiyor.,Galatasaray ile Lokomotiv Moskova aras\u0131nda oynanacak \u015eampiyonlar Ligi ma\u00e7\u0131n\u0131n resmi yay\u0131nc\u0131s\u0131 hen\u00fcz a\u00e7\u0131klanmad\u0131.,beIN Sports'un yay\u0131nlamas\u0131 beklenen m\u00fccadelelerle ilgili muamma var.,beIN Sports, daha \u00f6nce \u015eampiyonlar Ligi ma\u00e7lar\u0131n\u0131 yay\u0131nlayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade ederken sonras\u0131nda herhangi bir bilgilendirme yapmad\u0131.,\u00d6nceki g\u00fcnlerde LASK Linz-Be\u015fikta\u015f ve T\u00fcrkiye-Rusya ma\u00e7lar\u0131ndaki yay\u0131n krizinde devreye girerek sorunu \u00e7\u00f6zen TRT'nin \u015eampiyonlar Ligi ma\u00e7 yay\u0131nlar\u0131n\u0131n \u00e7ok y\u00fcksek de\u011ferli olmas\u0131 sebebiyle bu s\u00fcre\u00e7te geri planda durdu\u011fu belirtildi.,beIN Sports ise konuyla ilgili sessiz. Sezon sonunda ve yaz aylar\u0131nda beIN Sports'un yay\u0131nlayaca\u011f\u0131 belirtilen Devler Ligi m\u00fccadeleleriyle ilgili yay\u0131n krizinin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in sadece 1 g\u00fcn\u00fc bulunuyor.,Yar\u0131n saat 22.00'de ba\u015flayacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova ma\u00e7\u0131n\u0131 yay\u0131nlayaca\u011f\u0131 resmen a\u00e7\u0131klanan uydu kanallar\u0131 ise \u015f\u00f6yle;,Arena Sport 2 beIN Sports MENA,BT Sports Extra 5 Super Sport 12 za,DAZN Canada DAZN Deutsch