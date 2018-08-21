Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Bu kareler g\u00f6renlerin i\u00e7ini s\u0131zlatt\u0131...,Sabah saatlerinde polisler y\u00fcrekleri yakan bir manzarayla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. , Parkta oturan di\u011fer vatanda\u015flar\u0131n durumu fark ederek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.\r\n\r\n,Daha sonra kendine gelen Y.B.\u2019ye olay yerine gelen polisler kimlik sorgusu yapt\u0131. ,.,Olay Samsun'da ya\u015fand\u0131.,Uyu\u015fturucu madde kulland\u0131\u011f\u0131 iddia edilen Y.B. isimli bir vatanda\u015f, parkta dola\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada bir anda y\u0131\u011f\u0131l\u0131p kald\u0131.,Vatanda\u015fa olay yerinde m\u00fcdahale eden sa\u011fl\u0131k ekipleri, \u015fahs\u0131n y\u00fcksek miktarda uyu\u015fturucu madde kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti. ,\u015eah\u0131s daha sonra tedaviyi kabul etmeyerek olay yerinden uzakla\u015ft\u0131.