Samsun'da bulundu! Görenler gözlerine inanamadı

Samsun'da g\u00f6renleri \u015foke eden olay!,Hayvanlar aras\u0131nda ender olarak g\u00f6r\u00fclen \u00e7ift ba\u015fl\u0131 y\u0131lanlardan biri, Samsun\u2019un \u00c7ar\u015famba il\u00e7esi Karakaya Mahallesi\u2019nde bir vatanda\u015f taraf\u0131ndan bulundu.\r\n,Yasin U\u00e7ar adl\u0131 vatanda\u015f, \u00c7ar\u015famba\u2019dan i\u015f i\u00e7in Karakaya Mahallesi\u2019ne do\u011fru giderken yol \u00fcst\u00fcnde 35 santimetre uzunlu\u011funda \u00e7ift ba\u015fl\u0131 bir y\u0131l\u0131na rastlad\u0131. \u00c7ift ba\u015fl\u0131 y\u0131lan\u0131 buldu\u011funda \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen vatanda\u015f, y\u0131lan\u0131 \u00c7ar\u015famba\u2019ya getirdi ve i\u015f arkada\u015f\u0131 Beytullah \u00d6zt\u00fcrk\u2019e teslim etti. ,\u00c7ift ba\u015fl\u0131 y\u0131lan\u0131n bulundu\u011fu mahalle \u00c7ar\u015famba\u2019ya ortalama 30 kilometre mesafede bulunuyor. \r\n\r\n,\u0130ki g\u00fcn s\u00fcreyle \u00e7evresinde ilgi oda\u011f\u0131 olan y\u0131lan\u0131 g\u00fcne\u015f g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fc kab\u0131nda besleyip bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00d6zt\u00fcrk, \u201c35 santimetre uzunlu\u011funda siyah renkte olan \u00e7ift ba\u015fl\u0131 y\u0131lan\u0131 ne yapmal\u0131y\u0131z diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Daha sonra, Kirazl\u0131k \u00c7ay Mahallesi, De\u011firmenba\u015f\u0131 Caddesi\u2019nde tan\u0131d\u0131k bir evin bah\u00e7esine yani do\u011fal ya\u015fama y\u0131lan\u0131 sald\u0131k\u201d dedi.