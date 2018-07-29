Samsun'da denize giren genç boğuldu

Olay, Atakum il\u00e7esi Denizevleri mahallesinde meydana geldi. ,Yak\u0131nlar\u0131yla birlikte denize giden S.C. (17), ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131ld\u0131. ,Suda bir s\u00fcre \u00e7\u0131rp\u0131nan gen\u00e7, yak\u0131nlar\u0131n\u0131n g\u00f6zleri \u00f6n\u00fcnde kayboldu. ,\u00c7evredeki vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131yla olay yerine gelen sahil g\u00fcvenlik ekipleri, deniz polisi ve itfaiyede g\u00f6revli cankurtaran ekipleri S.C.'yi denizde aramaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 1 saat 15 dakika s\u00fcresince denizde kalan S.C., ekipler taraf\u0131ndan bulunarak sudan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,Olay yerinde bekleyen 112 sa\u011fl\u0131k ekibinin yapt\u0131\u011f\u0131 ilk m\u00fcdahale sonras\u0131nda ambulansla \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131., S.C. doktorlar\u0131n \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.,.