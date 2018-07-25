Samsun'da intiharı film gibi izlediler! Üstüne bir de...

Edinilen bilgiye g\u00f6re eski e\u015fiyle problem ya\u015fayan ve bunal\u0131ma giren 21 ya\u015f\u0131ndaki Murat D., 16 katl\u0131 in\u015faat halindeki binan\u0131n \u00e7at\u0131 kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.,O s\u0131radan gerek ara\u00e7lar\u0131yla gerekse yaya olarak yoldan ge\u00e7en vatanda\u015flar\u0131n ise gence b\u00fcy\u00fck tepkisi oldu. , \u0130ntihara te\u015febb\u00fcs eden ve \u00e7at\u0131da y\u00fcrekleri adeta a\u011fza getiren gen\u00e7 i\u00e7in polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay yerine gelen ekipler b\u00f6lgede g\u00fcvenlik \u00e7emberi olu\u015ftururken, itfaiye ekipleri de binan\u0131n \u00f6n\u00fcne \u015fi\u015fme yatak a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,\u0130ntihar\u0131 bir film gibi izleyerek ilk \u00f6nce kendi aralar\u0131nda \u201cAtlar-Atlamaz\u201d \u015feklinde yorum yapan vatanda\u015flar daha sonra gence d\u00f6nerek, \u201c\u0130n lan a\u015fa\u011f\u0131ya. Atlamak y\u00fcrek ister\u201d \u015feklinde ba\u011f\u0131rd\u0131. Daha sonra m\u00fczakereci taraf\u0131ndan ikna edilen gen\u00e7 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Olay, Atakum il\u00e7esi Denizevleri Mahallesi\u2019nde meydana geldi.