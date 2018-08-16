Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Qatar Sports Club\u2019a transfer olan Samuel Eto\u2019o servet kazanmaya haz\u0131rlan\u0131yor. ,Katar ekibi, 37 ya\u015f\u0131ndaki santrfora, prim ve sponsorluk \u00fccretleri haricinde 10 ayda net olarak 5 milyon Euro (35 milyon TL) \u00f6deyecek.,\u00dclkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formalar\u0131 alt\u0131nda toplam 89 ma\u00e7ta 50 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Kamerunlu efsane forvet Samuel Eto\u2019o, Katar Ligi ekiplerinden Qatar Sports Club\u2019a transfer olmu\u015ftu.\r\n\r\n,Bu geli\u015fmelerle birlikte Eto\u2019o\u2019nun s\u00f6zle\u015fmesindeki detaylar da belli olmaya ba\u015flad\u0131. ,Qatar Sports Club, y\u0131ld\u0131z futbolcuya sadece 10 ay i\u00e7in 5 milyon Euro (35 milyon TL) \u00f6deyecek.\r\n\r\n,\u200b37 ya\u015f\u0131na gelmi\u015f Eto\u2019o\u2019nun alaca\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 35 milyon TL\u2019nin i\u00e7inde prim ve sponsorluk gibi \u00f6demeler bulunmuyor. \r\n,Eto\u2019o, daha \u00f6nce oynad\u0131\u011f\u0131 kul\u00fcplerde \u015eampiyonlar Ligi ve lig \u015fampiyonluklar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Afrika\u2019da 3 kez en de\u011ferli futbolcu se\u00e7ilmi\u015fti. (Fanatik),Bu do\u011frultuda di\u011fer masraflar da eklenince Kamerunlu y\u0131ld\u0131z\u0131n 10 ayl\u0131k maa\u015f\u0131n\u0131n 7.5 milyon Euro'yu (51 milyon TL) bulmas\u0131 bekleniyor.\r\n