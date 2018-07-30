Sanat camiası şokta! Ünlü isim vefat etti

Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, ba\u011flama ustas\u0131 Y\u00fccel Yurdan\u2019\u0131n amans\u0131z bir hastal\u0131k y\u00fcz\u00fcnden bug\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, ba\u011flama ustas\u0131 Y\u00fccel Yurdan\u2019\u0131n amans\u0131z bir hastal\u0131k y\u00fcz\u00fcnden bug\u00fcn vefat etti\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,\u201cSustu saz\u0131n sesi, teller a\u011fl\u0131yor bug\u00fcn\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir yaz\u0131 kaleme alan \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Onur Akay, ba\u011flama ustas\u0131 ve koro \u015fefi Y\u00fccel Yurdan\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,Cenaze bilgilerinin hen\u00fcz belli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da yazan Akay, \u201cT\u00fcrk halk m\u00fczi\u011finin ac\u0131 kayb\u0131! Ba\u011flama ustas\u0131 ve koro \u015fefi de\u011ferli hocalardan Y\u00fccel Yurdan\u2019\u0131, yakaland\u0131\u011f\u0131 amans\u0131z hastal\u0131k y\u00fcz\u00fcnden bug\u00fcn gen\u00e7 ya\u015fta kaybettik.\r\n\r\n,Ayn\u0131 zamanda ba\u011flama imalat\u00e7\u0131s\u0131 olan de\u011ferli sanat\u00e7\u0131m\u0131z, "Ruh Ver" isimli filmde de rol alm\u0131\u015ft\u0131. Ailesine ve sevenlerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dilerim.\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ok say\u0131da \u00f6\u011frenci yeti\u015ftiren ba\u011flama sanat\u00e7\u0131s\u0131 Y\u00fccel Yurdan, T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok yerinde ba\u011flamas\u0131 ile konserler vermi\u015f ve \u00fcnl\u00fc isimlere de e\u015flik etmi\u015fti.\r\n\r\n,Ayn\u0131 zamanda ba\u011flama imalat\u00e7\u0131s\u0131 olan Yurdan, Burak \u00dcnt\u00fcrk`\u00fcn yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ve y\u00f6netmenli\u011fini ise Kamil Bilici\u2019nin \u00fcstlendi\u011fi, "Ruh Ver" isimli sinema filminde de rol alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Sanat camias\u0131 \u015fokta! \u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti