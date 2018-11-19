Sanat dünyası şokta! Ünlü isim hayatını kaybetti...

Cadde \u00fczerinde bir s\u00fcre y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan T\u00f6reli, yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7mek istedi\u011fi s\u0131rada T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakal\u0131 kapal\u0131 kasa kamyonet Egemen T\u00f6reli\u2019ye \u00e7arpt\u0131. ,Kazan\u0131n etkisi ile savrulan kamyonet kald\u0131r\u0131ma \u00e7\u0131karak yol kenar\u0131nda elektrik dire\u011fine de \u00e7arparak durdu. ,Kazada Egemen T\u00f6reli a\u011f\u0131r yaralan\u0131rken kamyonet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc T.T. de yaraland\u0131. Yaral\u0131lar olay yerine gelen ambulanslarla \u00c7orlu Devlet Hastanesi Acil Servisi\u2019ne sevk edildi.\r\n\r\n,Astrolog Egemen T\u00f6reli yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Kaza sonras\u0131 k\u0131smen yan yatan ve teller sayesinde devrilmeden duran elektrik dire\u011fi ile kazaya kar\u0131\u015fan kamyonetin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in b\u00f6lgeye trafik ekiplerinin yan\u0131 s\u0131ra TREDA\u015e ekipleri de sevk edildi.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti...,Kaza nedeniyle Atat\u00fcrk Bulvar\u0131 her iki y\u00f6nde de ula\u015f\u0131ma kapat\u0131ld\u0131. Ekiplerinin saatler s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile trafik ak\u0131\u015f\u0131 yeniden normale d\u00f6nd\u00fc. \r\n,Kaza ile ilgili olarak ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.,.,Edinilen bilgilere g\u00f6re kaza sabah saatlerinde \u00c7orlu Atat\u00fcrk Bulvar\u0131 \u00fczerinde meydana geldi.