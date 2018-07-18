Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı | Şener Şen'in yeğeni kimdir?

\u0130stanbul Mali Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce Adnan Oktar ve grubuna y\u00f6nelik operasyonda g\u00f6zalt\u0131ndaki 187 ki\u015fi sorguya al\u0131n\u0131rken, sabah saatlerinden itibaren sorguda olan Adnan Oktar'\u0131n hakk\u0131ndaki su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmedi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Operasyonlar kapsam\u0131nda Adnan Oktar'\u0131n ye\u011feni de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Asl\u0131 S\u00fcme Efeo\u011flu'nun 24 y\u0131ld\u0131r Adnan Oktar'\u0131n yan\u0131nda oldu\u011fu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Asl\u0131 S\u00fcme Efeo\u011flu, \u0130stanbul \u00dcniversitesi\u2019nde \u00c7al\u0131\u015fma Ekonomisi b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bitirmi\u015fti. \u015eener \u015een, Asl\u0131 S\u00fcme Efeo\u011flu'nun day\u0131s\u0131d\u0131r. (Habert\u00fcrk)\r\n\r\n,Operasyon kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nanlar aras\u0131nda \u015eener \u015een'in ye\u011feni Asl\u0131 S\u00fcme Efeo\u011flu'nun da bulundu\u011fu ve sorgusunun s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc sinema sanat\u00e7\u0131s\u0131 \u015eener \u015een'in ye\u011feni de operasyon kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Adnan Oktar ve grubuna y\u00f6nelik operasyonda yeni bir geli\u015fme daha ya\u015fand\u0131.