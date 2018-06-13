Sanayi üretimi nisanda arttı

Takvim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sanayi \u00fcretimi nisanda ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 6,2, mevsim ve takvim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sanayi \u00fcretimi ise bir \u00f6nceki aya g\u00f6re y\u00fczde 0,9 art\u0131\u015f g\u00f6sterdi.\r\n,T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K), nisan ay\u0131na ili\u015fkin sanayi \u00fcretim endeksi sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Buna g\u00f6re, mevsim ve takvim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sanayi \u00fcretimi nisanda bir \u00f6nceki aya k\u0131yasla y\u00fczde 0,9 y\u00fckseldi. Takvim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sanayi \u00fcretimi nisanda ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 6,2 artt\u0131. \r\n,Ar\u0131nd\u0131r\u0131lmam\u0131\u015f sanayi \u00fcretim endeksi ise nisanda ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 5,1 art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. Bu d\u00f6nemde 115,6 olarak hesaplanan endeks, Nisan 2017'de 110 seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sanayinin alt sekt\u00f6rleri incelendi\u011finde, nisanda madencilik ve ta\u015f ocak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 sekt\u00f6r\u00fc endeksi bir \u00f6nceki aya g\u00f6re y\u00fczde 3,3, imalat sanayi sekt\u00f6r\u00fc endeksi y\u00fczde 0,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme \u00fcretimi ve da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 sekt\u00f6r\u00fc endeksi de y\u00fczde 0,6 artt\u0131. ,Takvim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sanayinin alt sekt\u00f6rlerine bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise madencilik ve ta\u015f ocak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 sekt\u00f6r\u00fc endeksi, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 10,1, imalat sanayi sekt\u00f6r\u00fc endeksi y\u00fczde 6,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme \u00fcretimi ve da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 sekt\u00f6r\u00fc endeksi y\u00fczde 3,8 art\u0131\u015f kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ana sanayi gruplar\u0131 incelendi\u011finde, s\u00f6z konusu ayda bir \u00f6nceki aya g\u00f6re en fazla art\u0131\u015f y\u00fczde 3,3 ile madencilik ve ta\u015f ocak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 sekt\u00f6r\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n,AA Finans Sanayi \u00dcretimi Beklenti Anketi'ne kat\u0131lan ekonomistler, nisanda ar\u0131nd\u0131r\u0131lmam\u0131\u015f sanayi \u00fcretim endeksinin ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na k\u0131yasla y\u00fczde 5 artmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc. Ekonomistler, s\u00f6z konusu ayda takvim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sanayi \u00fcretim endeksinin y\u0131ll\u0131k bazda y\u00fczde 5,7 artaca\u011f\u0131n\u0131, mevsim ve takvim etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sanayi \u00fcretim endeksinin ise ayl\u0131k bazda 0,1 gerileyece\u011fini tahmin etmi\u015fti. Ekonomistlerin ar\u0131nd\u0131r\u0131lmam\u0131\u015f sanayi \u00fcretimi endeksine ili\u015fkin beklentileri y\u00fczde 1,5 ile y\u00fczde 8,2 aral\u0131\u011f\u0131nda yer al\u0131yordu.