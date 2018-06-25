Sandığımdan hangi partiye kaç oy çıktı

24 Haziran sand\u0131k se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 ile sand\u0131\u011f\u0131mdan hangi partiye ve cumhurba\u015fkan\u0131na ka\u00e7 oy \u00e7\u0131kt\u0131? sonu\u00e7lar\u0131na buradan ula\u015fabilirsiniz. ,T\u00fcrkiye, 27. d\u00f6nem milletvekili ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi i\u00e7in sand\u0131k ba\u015f\u0131na gitti. ,Sand\u0131k sonu\u00e7lar\u0131 ise YSK'n\u0131n resm\u00ee sitesinden \u00f6\u011frenilebilecek. AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhur \u0130ttifak\u0131 ile CHP, \u0130yi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ise Millet \u0130ttifak\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda 24 Haziran se\u00e7imlerine girdi\u011fi 24 Haziran se\u00e7imleri T\u00fcrkiye i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00f6neme sahip. ,H\u00dcDA Par, HDP ve Vatan Partisi'nin de parti olarak kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 24 Haziran se\u00e7imlerinde, (AK Parti) Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, (CHP) Muharrem \u0130nce, (\u0130yi Parti) Meral Ak\u015fener, (HDP) Selahattin Demirta\u015f, (Saadet Partisi) Temel Karamollao\u011flu ve (Vatan Partisi) Do\u011fu Perin\u00e7ek, partilerinin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak 24 Haziran se\u00e7imlerinde birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,<p><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/www.ysk.gov.tr" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>Sand\u0131\u011f\u0131mdan hangi partiye ve Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131na ka\u00e7 oy \u00e7\u0131kt\u0131? TIKLA \u00d6\u011eREN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n