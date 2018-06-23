Sandık başında bunlara dikkat!

T\u00fcrkiye, yar\u0131n hem Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 hem de 27. D\u00f6nem Milletvekili se\u00e7imleri i\u00e7in sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidiyor. ,60 milyona yak\u0131n ki\u015fi oy kullanacak. Seyyar sand\u0131k uygulamas\u0131, 100 bin imzayla Cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 ve siyasi partiler ittifak yapmas\u0131 gibi pek \u00e7ok ilke de sahne olacak se\u00e7imlerde, nelere dikkat edilecek?, \u0130\u015fte sand\u0131k rehberi;,Oy verme i\u015flemi Ad\u0131yaman, A\u011fr\u0131, Artvin, Bing\u00f6l, Bitlis, Diyarbak\u0131r, Elaz\u0131\u011f, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, G\u00fcm\u00fc\u015fhane, Hakk\u00e2ri, Kars, Malatya, Kahramanmara\u015f, Mardin, Mu\u015f, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, \u015eanl\u0131urfa, Van, Bayburt, Batman, \u015e\u0131rnak, Ardahan, I\u011fd\u0131r ve Kilis illerinde 07.00 - 16.00, bunlar d\u0131\u015f\u0131ndaki illerde ise 08.00 - 17.00 saatlerinde olacak. Ancak saat 17.00\u2019ye geldi\u011fi halde sand\u0131k ba\u015f\u0131nda oylar\u0131n\u0131 vermek \u00fczere bekleyen se\u00e7menler, ba\u015fkan taraf\u0131ndan say\u0131ld\u0131ktan sonra s\u0131ra ile oylar\u0131n\u0131 kullanacak.,Se\u00e7menler, \u00fczerinde T\u00fcrkiye Cumhuriyeti kimlik numaras\u0131 bulunan, resmi belgeler ile oy kullan\u0131labilecek. Se\u00e7menin nerede oy kullanaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steren se\u00e7men bilgi k\u00e2\u011f\u0131d\u0131n\u0131n getirilmesi zorunlu olmayacak. \r\n,Se\u00e7mene iki ayr\u0131 oy pusulas\u0131 verilecek. Oy pusulalar\u0131ndan biri Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 di\u011feri milletvekilli\u011fi i\u00e7in olacak. \u0130ki oy pusulas\u0131 tek zarfa konulup sand\u0131\u011fa at\u0131lacak.,Birle\u015fik oy pusulas\u0131nda tercih edilen Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131, siyasi parti, ittifak veya ba\u011f\u0131ms\u0131z aday i\u00e7in ayr\u0131lan b\u00f6l\u00fcmden d\u0131\u015far\u0131 ta\u015f\u0131rmamak suretiyle \u2018\u2019TERC\u0130H\u2019\u2019 veya \u2018\u2019EVET\u2019\u2019 m\u00fchr\u00fc bas\u0131lmas\u0131 gerekecek. Oy pusulas\u0131na, \u2018\u2019TERC\u0130H\u2019\u2019 veya \u2018\u2019EVET\u2019\u2019 m\u00fchr\u00fc d\u0131\u015f\u0131nda, herhangi bir yerine imza at\u0131lmas\u0131 veya i\u015faret konulmas\u0131 halinde oy ge\u00e7ersiz say\u0131lacak. Birle\u015fik oy pusulas\u0131ndan ba\u015fka, zarfa hi\u00e7bir \u015fey konulmayacak, aksi halde kullan\u0131lan oy ge\u00e7ersiz olacak. Bir siyasi partiye birden fazla m\u00fch\u00fcr bas\u0131lsa bile oy ge\u00e7erli say\u0131lacak. M\u00fch\u00fcr ittifak partileri d\u0131\u015f\u0131nda di\u011fer partinin s\u00fctununa ta\u015farsa oy ge\u00e7ersiz say\u0131lacak. \u00dczerinde imza, yaz\u0131, parmak izi ve i\u015faret bulunan veya tamam\u0131 y\u0131rt\u0131lan zarflar oyu ge\u00e7ersiz k\u0131lacak. Leke ve \u00e7izik \u00f6zel maksatla yap\u0131lmam\u0131\u015fsa oy ge\u00e7erli kabul edilecek.,Cep telefonu, foto\u011fraf veya kamera gibi g\u00f6r\u00fcnt\u00fc kaydedici veya haberle\u015fme sa\u011flay\u0131c\u0131 cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Engelli se\u00e7men bir akrabas\u0131 varsa onun, yoksa ba\u015fka birinin yard\u0131m\u0131yla oy kullanacak. Ama bir engelliye sadece bir ki\u015fi yard\u0131m edebilecek. Engelliye yard\u0131m eden ki\u015fi ba\u015fka bir engelliye yard\u0131mda bulunamayacak.,Sand\u0131k, i\u015flemler tamamland\u0131ktan sonra, oy verme yerinde haz\u0131r bulunanlar\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde, sand\u0131k kurulu ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131lacak. \u00d6nce Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7imine ait oy pusulalar\u0131n\u0131n say\u0131m ve d\u00f6k\u00fcm\u00fc yap\u0131lacak. Ard\u0131ndan milletvekilli se\u00e7imi i\u00e7in kullan\u0131lan oylar\u0131n say\u0131m\u0131 yap\u0131lacak.,\u0130ttifakta bulunan partilerden her biri, ittifak oylar\u0131 y\u00fczde 10 baraj\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131nda, baraj\u0131 a\u015fm\u0131\u015f say\u0131lacak. \u0130ttifak partileri ald\u0131klar\u0131 oy oranlar\u0131na g\u00f6re milletvekili say\u0131s\u0131na sahip olacak. \u0130ttifak\u0131n ortak oylar\u0131ndan, ittifaktaki partilere, yasada belirtilen y\u00f6nteme g\u00f6re hesaplanan pay d\u00fc\u015fecek. Bu pay, il\u00e7e se\u00e7im kurullar\u0131nda sand\u0131k tutanaklar\u0131n\u0131n birle\u015ftirilmesi s\u0131ras\u0131nda hesaplanarak, partilerin kendi oylar\u0131na eklenecek. \u0130ttifak\u0131n oylar\u0131, ittifaktaki partilere, partilerin kendi oylar\u0131n\u0131n oran\u0131nda da\u011f\u0131t\u0131lacak. Da\u011f\u0131l\u0131m iki a\u015famada ger\u00e7ekle\u015fecek. \u0130lk olarak, partilerin ve ba\u011f\u0131ms\u0131z adaylar\u0131n ald\u0131klar\u0131 oy oran\u0131na g\u00f6re vekillikler da\u011f\u0131t\u0131lacak. Ard\u0131ndan \u0130ttifak\u0131n elde etti\u011fi milletvekili say\u0131s\u0131 ittifak partileri aras\u0131nda ald\u0131klar\u0131 oy oran\u0131na g\u00f6re b\u00f6l\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclecek.,24 Haziran se\u00e7imlerinde ilk kez D\u2019Hondt sistemi kullan\u0131lacak. Bu sistemde bir se\u00e7im b\u00f6lgesinde her partinin ya da ittifak\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 oy oran\u0131 o se\u00e7im b\u00f6lgesine ait milletvekili say\u0131s\u0131na s\u0131rayla b\u00f6l\u00fcn\u00fcyor. \u00d6rne\u011fin, bir se\u00e7im b\u00f6lgesind