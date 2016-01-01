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CHP, Demokrat Parti'yi ziyaret edecek
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Maaşlara 400 lira iyileştirme yapıldı
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MHP duyurdu: Son başvuru 3 Mayıs
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Sandık görevlilerine verilecek ücret belli oldu
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24 Haziran'da erken seçim yapılmasına karar verilmişti. Seçimde yaklaşık 2 milyon kişi görev yapacak.
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