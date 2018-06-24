Sandıklar kapandı, kilosu 1.95 liraya düştü

G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan edinilen bilgiye g\u00f6re, h\u00fck\u00fcmet y\u00fckselen patates fiyatlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrmek i\u00e7in harekete ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Tar\u0131m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli\u011fi, bu do\u011frultuda F\u0131rat Kalkan\u0131 Harekat B\u00f6lgesi i\u00e7inde yer alan El Bab, Azez, \u00c7obanbey ve Aktarin'de s\u00f6zle\u015fmeli \u00fcretim modeliyle \u00fcretilen patatesleri marketlere arz etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu b\u00f6lgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara'da bulunan iki market zincirine ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve 1,95 liradan t\u00fcketiciye sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,\r\nKademeli olarak getirilecek olan patatesler, Pazartesi'den itibaren \u0130stanbul, Bursa ve \u0130zmir gibi illerde market ve hallere ula\u015ft\u0131r\u0131lacak. Patatesin sat\u0131\u015f fiyat\u0131, bu b\u00f6lgelerde de 1,95 lira olacak.,Bu uygulamayla piyasada y\u00fcksek seyreden patates fiyatlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi ama\u00e7lan\u0131yor.\r\n\r\n,Uygulaman\u0131n patatesin piyasa fiyat\u0131n\u0131n makul seviyelere gerilemesiyle sonland\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 bildirildi.,Sand\u0131klar kapand\u0131,Kilosu 1,95 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc