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Şanlıurfa’da cami bahçesinde kesik bacak bulundu
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Şanlıurfa’da bir cami bahçesinde siyah poşetin içerisinde insana ait olduğu belirlenen kesik bacak bulundu.
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