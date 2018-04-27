Şanlıurfa'da Fransız turist alarmı

Mardin gezisinin ard\u0131ndan otostop \u00e7ekerek \u015eanl\u0131urfa\u2019ya gelen Frans\u0131z turist, bo\u015f arsaya kurdu\u011fu \u00e7ad\u0131rla mahalleyi aya\u011fa kald\u0131rd\u0131.\r\n,Olay, gece saat 23.00 s\u0131ralar\u0131nda Haliliye il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 S\u00fcleymaniye Mahallesinde ya\u015fand\u0131. \u0130ddiaya g\u00f6re Mardin gezisinin ard\u0131ndan \u015eanl\u0131urfa\u2019ya gelen Frans\u0131z turist Paillard Chris, mahalledeki kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm alan\u0131nda \u00e7ad\u0131r kurarak uyudu. Kamp \u00e7ad\u0131r\u0131n\u0131 fark eden vatanda\u015flar b\u00f6lgeye giderek turist ile ileti\u015fim kurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,T\u00fcrk\u00e7e bilmeyen ve Frans\u0131zca konu\u015farak kendisini Chris olarak tan\u0131tan turist, mahallede tedirginli\u011fe neden oldu. Vatanda\u015flar, \u201cOtel ve pansiyonlar dururken bir turist neden b\u00f6yle bir yerde yat\u0131yor\u201d diyerek durumu polise bildirdi. Frans\u0131z turist bunun \u00fczerine \u00e7ad\u0131r\u0131n\u0131 \u00e7antas\u0131na h\u0131zl\u0131ca koyarak, polis gelmeden olay yerinden uzakla\u015ft\u0131.