Şanlıurfa'da iki aile arasında çocuk kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

\u00c7evik Kuvvet ile \u00e7ok say\u0131da yunus ve asayi\u015f polislerinin m\u00fcdahale etti\u011fi kavgada, Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve M\u00fcsl\u00fcm D. adl\u0131 karde\u015fler yaraland\u0131.\r\n,\u015eanl\u0131urfa\u2019n\u0131n Eyy\u00fcbiye il\u00e7esinde iki grup aras\u0131nda \u00e7\u0131kan baltal\u0131, sopal\u0131 ve b\u0131\u00e7akl\u0131 kavgada 1 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 1\u2019i a\u011f\u0131r 4 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,\u015eanl\u0131urfa'da korkun\u00e7 olay!,Polis olay\u0131n daha da b\u00fcy\u00fcmemesi i\u00e7in hastane \u00e7evresi ile olay yerinde geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri ald\u0131. \r\n\r\n,.,O\u011flunun \u00f6l\u00fcm haberini alarak hastaneye ko\u015fan ismi \u00f6\u011frenilemeyen anne ise feryat ederek, g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. \r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Osmanl\u0131 Mahallesi\u2019nde hen\u00fcz isimleri \u00f6\u011frenilemeyen 2 ki\u015fi aras\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma k\u0131sa s\u00fcre sonra her iki taraf\u0131n akrabalar\u0131n\u0131n da kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 baltal\u0131, b\u0131\u00e7akl\u0131, ta\u015fl\u0131 ve sopal\u0131 kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc., A\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak ambulanslarla \u015eanl\u0131urfa E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lardan Mahmut D., yap\u0131lan m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n,Kan g\u00f6vdeyi g\u00f6t\u00fcrd\u00fc...,\u0130HA