Şanlıurfa'dan Adıyaman'a çiğ köfte tepkisi

Ad\u0131yaman ile \u015eanl\u0131urfa aras\u0131nda \u00e7i\u011f k\u00f6fte gerginli\u011fi \u00e7\u0131kt\u0131.,\u015eanl\u0131urfa'dan Ad\u0131yaman'a co\u011frafi i\u015faretler sebebiyle \u00e7i\u011f k\u00f6fte tepkisi geldi.,\u015eanl\u0131urfa Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 (\u015eUTSO) \u0130brahim Halil Peltek, Ad\u0131yaman'\u0131n etsiz \u00e7i\u011f k\u00f6fteyi co\u011frafi i\u015faret olarak tescillenmesini, mahkemeye ta\u015f\u0131yacaklar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,\u015eUTSO Ba\u015fkan\u0131 Peltek, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00e7i\u011f k\u00f6fteye, 30 Haziran 2008'de \u015eanl\u0131urfa ad\u0131na co\u011frafi i\u015faret belgesi al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatt\u0131. \r\n\r\n,\u015eanl\u0131urfa ad\u0131na tescil edilmi\u015f bir \u00fcr\u00fcn\u00fcn yeniden tescil edilmesinin do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Peltek, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"\u00c7i\u011f k\u00f6fte bizim tescilli \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fczd\u00fcr. Co\u011frafi i\u015fareti belgesi ilimize tescil edilmi\u015ftir. Bu belgelerle Ad\u0131yaman'\u0131n ba\u015fvurusuna itiraz ettik. Ancak bu itiraz\u0131m\u0131z, T\u00fcrk Patent ve Marka Kurumu taraf\u0131ndan olumsuz de\u011ferlendirildi. \u00c7i\u011f k\u00f6ftenin '\u00e7i\u011f' kelimesiyle ba\u015flama nedeni etin \u00e7i\u011f olarak yo\u011frulmas\u0131d\u0131r. \u00c7i\u011f k\u00f6fte, \u015eanl\u0131urfa ad\u0131na 2008'de kurumumuz taraf\u0131ndan tescil edilmi\u015ftir. T\u00fcrk Patent ve Marka Kurumu bu tescili 'etli \u00e7i\u011f k\u00f6fte' olarak de\u011ferlendirmi\u015f. 'Etsiz \u00e7i\u011f k\u00f6fte' tescilini ise Ad\u0131yaman'a vermi\u015ftir. Yar\u0131n ba\u015fka bir ilimiz de bibersiz ya da tuzsuz \u00e7i\u011f k\u00f6fte tescili i\u00e7in ba\u015fvuruda bulunursa bu kez tescili o \u015fehre mi verecek."\r\n\r\n,Konuyu gerekirse mahkemeye ta\u015f\u0131yacaklar\u0131n\u0131 ve bunun takip\u00e7isi olacaklar\u0131n\u0131 bildiren Peltek, "\u015eanl\u0131urfa'n\u0131n de\u011ferlerini savunmak ve korumak i\u00e7in elimizden geleni yapmaya devam edece\u011fiz. \u0130lgili makamlarda bunu de\u011ferlendirece\u011fiz. T\u00fcrk Patent ve Marka Kurumuna gerekli itirazlar\u0131 yapm\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z. Medeniyetlere ba\u015fkentlik yapan tarihin en eski \u015fehrinin de\u011ferlerini kimseye vermeye niyetimiz yok" ifadelerini kulland\u0131.,.