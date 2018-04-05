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Şansın böylesi

Şansın böylesi
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Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Emine Büşra Öznur, tek dersini veremediği için okulunu bir sene uzatmak zorunda kaldı. Okulun bir yıl uzaması Öznur için olumsuz bir durum olarak gözükse de, Eskişehir'de kaldığı bu süre içerisinde ESPARK Alışveriş Merkezi'nin çekilişine katıldı. 10. yılını kutlayan ve ECE Türkiye tarafından yönetilen ESPARK Alışveriş Merkezi'nin noter huzurundaki çekilişi sonucu son model lüks otomobil, Emine Büşra Öznur'a çıktı. Son model otomobilini bugün teslim alan üniversite öğrencisi genç kız, ESPARK'ın kendisine sunduğu mezuniyet hediyesi ile birlikte Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.

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