Sarımsağı süt ile birlikte tüketince bakın ne oluyor!

Uzman Diyetisyen \u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m, sar\u0131msa\u011f\u0131n bir\u00e7ok faydas\u0131 oldu\u011funu ve yap\u0131lan bir \u00e7al\u0131\u015fmada s\u00fctle birlikte t\u00fcketiminin a\u011f\u0131z kokusunu azaltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Uzman Diyetisyen \u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m, sar\u0131msa\u011f\u0131n faydalar\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u0131ralad\u0131;\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar sar\u0131msak yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funu g\u00f6steriyor. ,\u00c7in populasyonunda yap\u0131lan bir \u00e7al\u0131\u015fmada haftada 2 kez \u00e7i\u011f sar\u0131msak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yar\u0131 yar\u0131ya azald\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n\r\n,Klinik bir \u00e7al\u0131\u015fmada, metformin ve sar\u0131msak \u00f6z\u00fc alan hastalarda tek ba\u015f\u0131na metformin alanlara g\u00f6re daha iyi bir glisemik kontrol sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. (Ayr\u0131ca sar\u0131msak alan grupta d\u00fc\u015f\u00fck trigliserid ve total kolesterol seviyeleri vard\u0131)\r\n\r\n,Bilim insanlar\u0131, besin zehirlenmelerinde s\u0131kl\u0131kla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan campylobacter jejuni bakterisine kar\u015f\u0131 geleneksel antibiyotiklerden ziyade sar\u0131msa\u011f\u0131n 100 kat daha etkili oldu\u011funu saptam\u0131\u015flard\u0131r.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar allium sebzelerinden (so\u011fan, sar\u0131msak, p\u0131rasa) y\u00fcksek bir diyet t\u00fcketen kad\u0131nlarda kal\u00e7a artiritinin g\u00f6r\u00fclme oran\u0131 daha az . ,Bu sebzelerde bulunan dialil dis\u00fclf\u00fcr denilen bile\u015fik eklemlerde k\u0131k\u0131rdak y\u0131k\u0131m\u0131n\u0131 engeller.", Ezildi\u011finde hidrojen s\u00fclfit a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kar bu da sa\u011fl\u0131kl\u0131 kan bas\u0131nc\u0131 seviyelerini destekler ve kalp \u00fczerinde say\u0131s\u0131z olumlu etkisi vard\u0131r.,K\u00f6t\u00fc kokusundan \u00f6t\u00fcr\u00fc \u00e7i\u011f yenmez bu diyorsan\u0131z; yap\u0131lan bir \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re sar\u0131msa\u011f\u0131n s\u00fctle birlikte t\u00fcketiminin a\u011f\u0131z kokusunu azaltt\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. ,Sar\u0131msa\u011f\u0131 ezilmi\u015f ve \u00e7i\u011f olarak t\u00fcketilmesi gerekti\u011fini ifade eden Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Kuru veya toz sar\u0131msak yerine sevilen yemeklerde taze olarak kullan\u0131n.\r\n\r\n