Sarıyer'de denize düşen at kurtarıldı

\u0130stanbul'un Sar\u0131yer il\u00e7esinde bulunan sahilde at\u0131n \u00fczerinde gezen bir ki\u015fi, atla birlikte denize d\u00fc\u015ft\u00fc. ,At\u0131n kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda tekrar denize d\u00fc\u015fmesi itfaiye ekiplerine zor anlar ya\u015fatt\u0131.,At\u0131n kurtar\u0131lma an\u0131 havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,\u0130stanbul Sar\u0131yer\u2019de atla gezen bir vatanda\u015f bilinmeyen bir nedenle atla birlikte denize d\u00fc\u015ft\u00fc. ,\u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. ,<p><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/sariyer-de-denize-dusen-at-kurtarildi-21189.aspx" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>V\u0130DEOSU \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n,Denize d\u00fc\u015fen at\u0131n kurtar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ekipler seferber oldu. ,,Ekiplerin uzun u\u011fra\u015f verdi\u011fi \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda at, v\u00fccuduna ba\u011flanan halat yard\u0131m\u0131yla k\u0131y\u0131ya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,At y\u00fczerek k\u0131y\u0131ya s\u0131\u011f\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,O anlar drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. \r\n\r\n,Bir halat yard\u0131m\u0131yla denizden \u00e7\u0131kar\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan at, halat\u0131n kopmas\u0131yla tekrar denize d\u00fc\u015ft\u00fc.