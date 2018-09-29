Şarj kablonuzu kurtarmanın yolu! Bunu yapmazsanız...

\u015earj kablolar\u0131 kulland\u0131k\u00e7a \u00f6mr\u00fc azal\u0131r ve sonunda kullan\u0131lamaz hale gelir. Yeni bir tane almak yerine kablonuzun \u00f6mr\u00fcn\u00fc art\u0131rmak i\u00e7in ise \u00e7ok basit bir y\u00f6ntem var!\r\n\r\n,\u00d6ncelikle bir t\u00fckenmez kalem bulun; illa ki etraf\u0131n\u0131zda bir tane vard\u0131r, ama g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir kalem olmal\u0131; \u00e7\u00fcnk\u00fc i\u015flem sonunda kaleminiz art\u0131k bir i\u015fe yaramayacak!\r\n\r\n,Ard\u0131ndan yay\u0131 g\u00fczelce kabloya sar\u0131n.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu kadar! Art\u0131k kablonuza hi\u00e7bir \u015fey olmayacak!\r\n\r\nKablonuzu k\u0131rsan\u0131z bile yay sayesinde gerilecek ve kablonuz bundan zarar g\u00f6rmeyecek!\r\n,\u0130\u015fte zaman i\u00e7inde bir \u015farj kablosunun geldi\u011fi hal... Kalem y\u00f6ntemi bilinen bir y\u00f6ntem; ancak pek \u00e7ok ki\u015fi bunu uygulam\u0131yor; oysa yeni bir kablo almaktansa bu y\u00f6ntemi kullanman\u0131z \u00e7ok daha makul!\r\n,Daha bitmedi!\r\n,Kola kutusunu \u00e7\u00f6pe atmay\u0131n! \u00c7\u00fcnk\u00fc az sonra teneke kutular\u0131n bamba\u015fka bir i\u015fe yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 size g\u00f6receksiniz! Peki bo\u015f bir teneke kutunun size ne faydas\u0131 olacak dersiniz?\r\n\r\n,\u00d6ncelikle teneke kutunun kapa\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6k\u00fcp atal\u0131m.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan teneke kutunun alt k\u0131sm\u0131n\u0131 keselim.\r\n\r\n,\u00dcst k\u0131sm\u0131 da ayn\u0131 \u015fekilde kesiyoruz!\r\n\r\n,Ancak tamamen kesmeyin, birazc\u0131k g\u00f6z pay\u0131 b\u0131rakman\u0131z gerekiyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte b\u00f6yle...\r\n\r\n,Ard\u0131ndan teneke kutuyu ortadan ikiye ay\u0131r\u0131yoruz!\r\n\r\n,\u0130\u015fte b\u00f6yle!\r\n\r\n,Peki \u015fimdi ne yapaca\u011f\u0131z?\r\n\r\n,\u00d6nce bu \u015fekilde teneke kutuyu konumland\u0131r\u0131yoruz.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan evinizdeki modeminizin antenine bu teneke kutuyu yerle\u015ftiriyorsunuz.\r\n\r\n,Kalemin i\u00e7ini a\u00e7\u0131n! Yay\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131n.\r\n\r\n,\u0130\u015fte b\u00f6yle! Ard\u0131ndan internet h\u0131z\u0131n\u0131z\u0131n g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir \u015fekilde artaca\u011f\u0131n\u0131 fark edeceksiniz!\r\n\r\n \r\n,Teneke kutusu olmadan \u00f6nce internetin h\u0131z\u0131...\r\n,Teneke kutunun yerle\u015ftirilmesiyle de\u011fi\u015fen internet h\u0131z\u0131...\r\n,Durun, daha bitmedi! Pet \u015fi\u015fe deyip ge\u00e7meyin! Pet \u015fi\u015fesiyle i\u015fi biten \u00e7\u0131lg\u0131n m\u00fchendis onu \u00e7\u00f6pe atmak yerine \u00f6yle bir \u015feye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc ki... \u0130\u015fte ad\u0131m ad\u0131m pet \u015fi\u015fenin evrimi ve son hali...\r\n\r\n ,\u00d6ncelikle pet \u015fi\u015fenin kapa\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131p hemen \u00fcst k\u0131sm\u0131na koyuyoruz.\r\n,Ard\u0131ndan ke\u00e7eli kalemle kapa\u011f\u0131n etraf\u0131n\u0131 \u00e7iziyoruz.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu \u015fekilde!\r\n\r\n,.,\u00d6nce \u00e7emberlere ge\u00e7meyecek \u015fekilde makasla tek tek kesiyoruz.\r\n,,Aynen bu \u015fekilde!\r\n\r\n,Tutkal kullanarak her iki par\u00e7ay\u0131 birbirine yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz.\r\n\r\n,Par\u00e7alar bir araya geldi\u011finde iki mercek g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc par\u00e7a elimizde oluyor.\r\n\r\n,Az \u00f6nce kesti\u011fimiz pet \u015fi\u015feleri kartona bu \u015fekilde koyuyoruz.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan k\u0131rm\u0131z\u0131 bir kalemle daire \u00e7iziyoruz.\r\n\r\n,\u00c7izim i\u015flemi tamamland\u0131\u011f\u0131nda...\r\n\r\n,Bu \u015fekilde bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc elde ediyoruz.\r\n\r\n,Bunu yapmam\u0131z\u0131n sebebi ise fal\u00e7atayla bu b\u00f6lgeleri daire \u015feklinde kesebilmek...\r\n\r\n,Bu \u015fekilde iki par\u00e7a elde ediyoruz.\r\n\r\n,Bunlar\u0131 da iki merce\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz daire pet par\u00e7alar\u0131yla b\u00fct\u00fcnle\u015ftiriyoruz.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu kadar!\r\n\r\n,Ufak bir karton par\u00e7as\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z var; ki iki pet \u015fi\u015feyi birle\u015ftirebilelim.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu \u015fekilde...\r\n\r\n,Tutkal\u0131 kullan\u0131yoruz yine ve...\r\n\r\n,\u0130ki pet \u015fi\u015feyi bu \u015fekilde birle\u015ftirmi\u015f olduk!\r\n\r\n,Tam a\u00e7\u0131y\u0131 yakalad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda sanal ger\u00e7eklik g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz\u00fc bedavaya yapm\u0131\u015f olacaks\u0131n\u0131z!