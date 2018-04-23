Şarkıcı Alişan Akşener'e böyle seslendi

\u015eark\u0131c\u0131 Ali\u015fan Ak\u015fener'e b\u00f6yle seslendi\r\n,.,Bir TV program\u0131na konuk olan Ali\u015fan, \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'in \u00fcnl\u00fclerin Hatay ziyaretine y\u00f6nelik ele\u015ftirilerine yan\u0131t verdi.,Hatay ziyaretiyle ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Ali\u015fan, "Biz oraya bir partinin kongresine gitmedik. Afrin'de devleti, bayra\u011f\u0131 i\u00e7in sava\u015fan, s\u0131n\u0131rlar\u0131m\u0131z\u0131 ter\u00f6rden temizlemeye \u00e7al\u0131\u015fan askerlerimize gittik" dedi.\r\n\r\n,Ak\u015fener'in a\u00e7\u0131klamalar\u0131na tepki g\u00f6steren Ali\u015fan, "Meral Ak\u015fener "Biz iktidara gelirsek o sanat\u00e7\u0131lara selam vermeyece\u011fiz" dedi. ,Bence selam falan vermeyi b\u0131rak\u0131n. \u0130ktidara gelirseniz bizi T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131n. Su\u00e7umuz T\u00fcrk askerini ziyaret etmek. Bizi S\u00fcleyman Demirel \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda da gidiyorduk. Mesut Y\u0131lmaz ba\u015fbakand\u0131. ,O \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda da gidiyorduk. Ben ka\u00e7 kere DSP kongresinde konser verdim. Hatta B\u00fclent Ecevit'in aday oldu\u011fu ve se\u00e7ildi\u011fi kongrede konser verdim. B\u00f6yle bir \u015fey olmad\u0131. \u015eu anda bir partinin kongresinde konser ver, bittin yani." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n