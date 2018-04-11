Şarkıcı Bergen'i öldüren kocası Halis Serbest bunu da yaptı!

\u015eark\u0131c\u0131 Bergen'i \u00f6ld\u00fcren kocas\u0131 Halis Serbest bunu da yapt\u0131!,\u2018Ac\u0131lar\u0131n kad\u0131n\u0131\u2019 lakab\u0131yla tan\u0131nan arabesk m\u00fczik \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 Bergen\u2019in y\u00fcz\u00fcne 1982\u2019de kezzap atan, 1989 y\u0131l\u0131nda da silahla vurup \u00f6ld\u00fcren kocas\u0131 Halis Serbest istismar su\u00e7undan cezaevine girdi.,D\u00f6rt k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun istismar olay\u0131 tesad\u00fcfen ortaya \u00e7\u0131kt\u0131; Adana\u2019da motosiklet s\u00fcren k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocu\u011fu g\u00f6ren polis ekipleri, motosikleti durdurdu. Motosikleti kimden ald\u0131\u011f\u0131 sorulan k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk, Halis Serbest\u2019in kendisine verdi\u011fini ve kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda istismarda bulundu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Olayla ilgili ara\u015ft\u0131rma yapan polisler, 3 \u00e7ocu\u011fun daha Halis Serbest taraf\u0131ndan para ile kand\u0131r\u0131l\u0131p istismara u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar\u0131n ailelerinin \u015fikayeti \u00fczerine Halis Serbest g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n,Pedagog e\u015fli\u011finde ifadeleri al\u0131nan \u00e7ocuklar, Serbest\u2019in para ve motosiklet kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda kendilerine istismarda bulundu\u011funu iddia etti.,Emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan mahkemeye sevk edilen Halis Serbest \u2018\u00e7ocu\u011fa istismar\u2019 su\u00e7undan tutukland\u0131. \r\n\r\n,\u0130stismara u\u011frayan \u00e7ocuklar\u0131n aileleri \u015fikayetlerini geri \u00e7ekmeleri i\u00e7in Halis\u2019in yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan tehdit edildiklerini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.