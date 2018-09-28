Gözünüz yaşarmadan soğan doğramak için soğanı dondurmak

G\u00f6z ya\u015farmas\u0131na neden olan yar\u0131 toksik kimyasallar\u0131n etkisinden kurtulmak i\u00e7in so\u011fan\u0131 buzdolab\u0131nda dondurabilirsiniz\r\n\r\n,E\u011fer bir salata yap\u0131yorsan\u0131z ve bir demet \u00e7eri domatesi yar\u0131m bir \u015fekilde kesecekseniz, domatesleri iki taba\u011f\u0131n aras\u0131na koyun ve b\u0131\u00e7akla d\u00fczg\u00fcnce kesin.\r\n\r\n,Pizzay\u0131 tekrar \u0131s\u0131tmak hi\u00e7bir zaman bize taze bir tat vermez. Fakat e\u011fer tekrar \u0131s\u0131tman\u0131z gerekliyse, \u0131s\u0131t\u0131rken mikrodalgadaki pizza taba\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131na bir bardak su koyun. Bu i\u015flem pizzan\u0131n kuru olmas\u0131n\u0131 \u00f6nleyecektir.\r\n\r\n ,Kasenin i\u00e7ine d\u00fc\u015fen k\u00fc\u00e7\u00fck yumurta kabu\u011funu \u00e7\u0131kartmak i\u00e7in b\u00fcy\u00fck yumurta kabu\u011fu par\u00e7as\u0131n\u0131 kullan\u0131n\r\n\r\n\r\n\r\n,Kurabiyelerin nemi, elma dilimi sayesinde emilecektir ve yenilmeye haz\u0131r yumu\u015fak bir k\u0131vamda olacakt\u0131r. \r\n,Bal\u0131k, pi\u015firilirken genel olarak \u0131zgaraya yap\u0131\u015f\u0131r ve par\u00e7alara ayr\u0131l\u0131r. Buna art\u0131k bir son vermek i\u00e7in Bal\u0131\u011f\u0131 dilimledi\u011finiz limonlar\u0131n \u00fczerine yerle\u015ftirin ve k\u0131zart\u0131n. Ayr\u0131ca limon bal\u0131\u011fa lezzet de katacakt\u0131r. \r\n,Yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 kullanarak zencefilin \u015feklini bozmadan \u00e7\u0131kartabilirsiniz. \r\n,K\u00f6fteler genelde k\u0131zart\u0131l\u0131rken kurur. Nemli ve sulu bir k\u00f6fte yapabilmek i\u00e7in k\u00f6ftenin ortas\u0131na bir buz k\u00fcb\u00fc koyun ve k\u0131zart\u0131n.