Satıp pişman olduğu otomobiline 30 yıl sonra kavuştu!

Sat\u0131p pi\u015fman oldu\u011fu otomobiline 30 y\u0131l sonra kavu\u015ftu!\r\n,\u00c7orum\u2019da ya\u015fayan m\u00fcteahhit Cengiz Atlas, 30 y\u0131l \u00f6nce 1988 model 19 AT 474 plakal\u0131 otomobilini bir ba\u015fkas\u0131na satt\u0131.\r\n,Bir s\u00fcre sonra satt\u0131\u011f\u0131na pi\u015fman olan Atlas, y\u0131llarca otomobili arad\u0131 ancak bulamad\u0131.\r\n,Durumu bilen o\u011fullar\u0131 Emre (29) ve Eren Atlas (26), galericilik i\u015fi yapan tan\u0131d\u0131klar\u0131 ile birlikte otomobili aramaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Karde\u015fler uzun s\u00fcren aramalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan otomobili \u00c7orum merkeze ba\u011fl\u0131 bir k\u00f6ydeki samanl\u0131kta kullan\u0131lmaz halde bularak sat\u0131n ald\u0131.\r\n,Y\u0131llard\u0131r arad\u0131\u011f\u0131, ancak bulamad\u0131\u011f\u0131 otomobili kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00f6ren baba Cengiz Atlas, "Ben bu otomobili tam 30 y\u0131l \u00f6nce sat\u0131n alm\u0131\u015ft\u0131m.\r\n,Bir s\u00fcre sonrada satt\u0131m. Ard\u0131ndan da satt\u0131\u011f\u0131ma pi\u015fman oldum. O zamanlar ticaret yapt\u0131\u011f\u0131n insanlara ula\u015fmak \u00e7ok zordu.\r\n,Y\u0131llarca aray\u0131p, bulamam\u0131\u015ft\u0131m. O\u011fullar\u0131m bulmu\u015flar ve sat\u0131n al\u0131p bana geri getirdiler. Beni \u00e7ok mutlu ettiler. Onlara ayr\u0131 ayr\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum" dedi.\r\n