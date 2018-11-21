Savaşa ramak kaldı! Kosova ile Sırbistan karşı karşıya...

Kosova Bakanlar Kurulu, S\u0131rbistan\u2019a uygulad\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 10\u2019luk g\u00fcmr\u00fck vergisini S\u0131rbistan\u2019\u0131n Kosova\u2019ya d\u00fc\u015fmanca politikalar y\u00fcr\u00fctmesi sebebi ile y\u00fczde 100\u2019e \u00e7\u0131kard\u0131.,S\u0131rbistan\u2019\u0131n Kosova\u2019ya d\u00fc\u015fmanca politikalar y\u00fcr\u00fctmesi sebebi ile Kosova Bakanlar Kurulu ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi toplant\u0131da S\u0131rbistan\u2019a uygulad\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 10\u2019luk g\u00fcmr\u00fck vergisini y\u00fczde 100\u2019e \u00e7\u0131karma karar\u0131 ald\u0131. ,Sava\u015fa ramak kald\u0131! Kosova ile S\u0131rbistan kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya...,Sanayi ve Ticaret Bakan\u0131 Endrit Shala\u2019n\u0131n S\u0131rbistan ve Bosna Hersek\u2019ten ithal edilen mallar\u0131n vergi oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 100\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131lma \u00f6nerisi kabine \u00fcyeleri taraf\u0131ndan kabul edildi.,Bakan Shala, Kosova ve Metohiya yazan t\u00fcm \u00fcr\u00fcnlerin piyasadan toplat\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi. Shala\u2019n\u0131n \u00f6nerilerinin destekleyen Ba\u015fbakan Ramush Haradinaj ise Kosova ve S\u0131rbistan aras\u0131ndaki, CEFTA Anla\u015fmas\u0131\u2019n\u0131n i\u015flevselli\u011fini kaybetti\u011fini s\u00f6yledi. ,Haradinaj vergi karar\u0131n\u0131n hemen y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girece\u011fini de belirtti.,Kosova\u2019n\u0131n bu karar\u0131n\u0131n sebepleri aras\u0131nda ise \u00fclkenin Interpol\u2019e \u00fcyelik ba\u015fvurusunun reddedilmesinde S\u0131rbistan\u2019\u0131 su\u00e7lu bulmas\u0131n\u0131n da etkili oldu\u011fu kaydedildi.,S\u0131rbistan ise g\u00fcmr\u00fck vergisi oran\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmemesi halinde iki \u00fclke aras\u0131nda diyaloga devam edilmeyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.