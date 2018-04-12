Savcı bugün açıkladı, ömür boyu müebbet aldı

Onu hat\u0131rlad\u0131n\u0131z m\u0131? Savc\u0131 karar\u0131n\u0131 bug\u00fcn a\u00e7\u0131klad\u0131, \u00f6m\u00fcr boyu m\u00fcebbet ald\u0131...\r\n,Olay, 9 Eyl\u00fcl 2016 tarihinde, \u0130zmir Gaziemir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi.\r\n,.,Arkada\u015flar\u0131yla birlikte ya\u015fayan Esen Yaman, apartman giri\u015finde, Serkan G\u00fczelkabaa\u011fa\u00e7 taraf\u0131ndan tabancayla vurularak, \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Olay sonras\u0131 ka\u00e7an G\u00fczelkabaa\u011fa\u00e7, yakalan\u0131p, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Adliyeye sevk edilen Serkan G\u00fczelkabaa\u011fa\u00e7, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Soru\u015fturmada, G\u00fczelkabaa\u011fa\u00e7'\u0131n, 'yaralama' su\u00e7undan girdi\u011fi Fo\u00e7a Yar\u0131 A\u00e7\u0131k Cezaevi'nden izinli \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra d\u00f6nmedi\u011fi ve firari oldu\u011fu belirlendi.\r\n,G\u00fczelkabaa\u011fa\u00e7'\u0131n, ayr\u0131ca \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Esen Yaman'\u0131n eski e\u015fi \u015eevket Bayrak ile cezaevinden arkada\u015f oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Tutuklanan G\u00fczelkabaa\u011fa\u00e7 hakk\u0131nda 'tasarlayarak \u00f6ld\u00fcrme', Esen Yaman'\u0131n eski e\u015fi Bayrak hakk\u0131nda ise 'tasarlayarak adam \u00f6ld\u00fcrmeye azmettirme' su\u00e7undan dava a\u00e7\u0131ld\u0131. \u0130zmir 11'inci A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'ndeki davan\u0131n bug\u00fcnk\u00fc duru\u015fmas\u0131na tutuklu san\u0131klar Serkan G\u00fczelkabaa\u011fa\u00e7 ve \u015eevket Bayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl\u0131\u011f\u0131 ad\u0131na avukat P\u0131nar Melli ve taraflar\u0131n avukatlar\u0131 kat\u0131ld\u0131. Duru\u015fma savc\u0131s\u0131, verdi\u011fi m\u00fctalaada, Yaman'\u0131 \u00f6ld\u00fcren G\u00fczelkabaa\u011fa\u00e7 ile kendisini azmettirdi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Bayrak'\u0131n a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f \u00f6m\u00fcr boyu hapisle cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 isteyip, san\u0131klar\u0131n tutukluluk hallerinin devam\u0131n\u0131 talep etti.\r\n,M\u00fctalaadan sonra s\u00f6z alan san\u0131k G\u00fczelkabaa\u011fa\u00e7, "Olay\u0131 ben ger\u00e7ekle\u015ftirdim. Pi\u015fmanl\u0131k duyuyorum. Bir anl\u0131k sinir ve \u00f6fkeyle ger\u00e7ekle\u015fti. Olayda ba\u015fkas\u0131n\u0131n su\u00e7u yoktur" dedi. San\u0131klar\u0131n avukatlar\u0131 da esasa y\u00f6nelik m\u00fctalaaya kar\u015f\u0131 savunma yapmak i\u00e7in ek s\u00fcre talebinde bulundu.\r\n,Mahkeme heyeti, savunma i\u00e7in ek s\u00fcre talebini kabul edip, san\u0131klar\u0131n tutukluk hallerinin devam\u0131na karar vererek, duru\u015fmay\u0131 erteledi.\r\n