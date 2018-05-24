Sayaç okumaya evin bahçesine girdi, hayatının şokunu yaşadı!

Ardahan'\u0131n Posof \u0130l\u00e7esinde, elektrik abonelerinin saya\u00e7lar\u0131n\u0131 okumakla g\u00f6revli \u00d6zg\u00fcr Acar'a, girdi\u011fi bir evin bah\u00e7esinde sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131...\r\n,Etraf\u0131nda dola\u015fan ve pe\u015finden ko\u015fan hindilerden kurtulamayan Acar, sayac\u0131 okuyamad\u0131. Ev sahibinin gelip hindileri uzakla\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sayac\u0131 okuyup, rahat bir nefes alan \u00d6zg\u00fcr Acar, "Zaman zaman k\u00f6pek sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131\u011f\u0131m\u0131z olmu\u015ftu. Ama ilk kez hindi sald\u0131r\u0131s\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131m" dedi.,Posof il\u00e7e merkezinde elektrik saya\u00e7lar\u0131n\u0131 kontrol etmek ve \u00fccretlerini belirlemekte g\u00f6revli personel \u00d6zg\u00fcr Acar'a, girdi\u011fi bir evin bah\u00e7esindeki hindiler sald\u0131rd\u0131.\r\n,Saya\u00e7 okumaya evin bah\u00e7esine girdi, hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131!\r\n,Haberi okuyunca siz de \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z...\r\n