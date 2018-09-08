Schumacher'in eski menajeri açıkladı: Herkes bilmeli...

Alman efsane pilotun ayn\u0131 zamanda yak\u0131n arkada\u015f\u0131 olan Weber, tatilini ge\u00e7irdi\u011fi Mallorca\u2019da bitkisel hayattaki eski Formula 1 pilotu ile ilgili geli\u015fmeleri aktard\u0131.,Schumacher ailesinin Akdeniz\u2019deki adada bir ev sat\u0131n ald\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f, Michael Schumacher\u2019in de \u0130svi\u00e7re\u2019de Cenevre G\u00f6l\u00fc yan\u0131ndaki malikaneden al\u0131narak bu yeni eve nakledilece\u011fi iddia edilmi\u015fti. Bununla ilgili olarak Weber \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,\u201c\u015eu an Mallorca\u2019day\u0131m ve burada insanlar yaln\u0131zca bir konu hakk\u0131nda konu\u015fuyorlar. O da \u2018Schumacher gelecek mi, gelmeyecek mi?\u2019 A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 buradaki insanlar kar\u0131\u015f\u0131k duygular i\u00e7erisinde\u201d diyen eski menajer \u015f\u00f6yle devam etti:,\u201cBir taraftan Schumacher\u2019in gelmesinden mutlu olacaklar ama di\u011fer taraftan bu durumu nas\u0131l ele alacaklar\u0131n\u0131 ve nas\u0131l ilgi g\u00f6stereceklerini bilmiyorlar. ,Formula 1\u2019in efsane isminin sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili bilgi verilmemesinin sevenlerine haks\u0131zl\u0131k oldu\u011funu da ima eden Weber \u201cMichael\u2019\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131yla ilgili haberlerin hayranlar\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6\u011frenilemiyor olmas\u0131 bence \u00e7ok yaz\u0131k. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ne durumda bilmiyorlar. Etraf\u0131ndaki g\u00fczelliklerin fark\u0131nda olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmiyorlar.\u201d,Neden onlara sadece ger\u00e7e\u011fin ne oldu\u011fu s\u00f6ylenmez ki!\u201d dedi. (Milliyet)