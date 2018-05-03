SD karttan emniyet müdürü çıktı

SD karttan emniyet m\u00fcd\u00fcr\u00fc \u00e7\u0131kt\u0131\r\n,FET\u00d6`n\u00fcn \u00fcst d\u00fczey imam\u0131ndan ele ge\u00e7irilen ve de\u015fifre edilen SD kartta, isimleri k\u0131rm\u0131z\u0131 listede bulunan ve a\u00e7\u0131kta olan 9 polis g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nanlar aras\u0131nda eski Kocaeli ve Samsun Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hulusi \u00c7elik\u2019te bulunuyor.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l \u00fcst d\u00fczey bir imamdan ele ge\u00e7irilen SD kart emniyet g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan de\u015fifre edildi. Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda SD kart i\u00e7inde yap\u0131lan incelemede, FET\u00d6`n\u00fcn emniyet te\u015fkilat\u0131ndaki yakla\u015f\u0131k 70 bin polisin `k\u0131rm\u0131z\u0131`, `mavi` ve `sar\u0131` olarak renklere g\u00f6rev s\u0131n\u0131fland\u0131rd\u0131\u011f\u0131, ayr\u0131ca farkl\u0131 harf ve rakamla fi\u015fledi\u011fi tespit edildi.\r\n,FET\u00d6`n\u00fcn \u00f6rg\u00fcte yak\u0131n olanlar\u0131 `k\u0131rm\u0131z\u0131` listede toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131n anla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, bu listede yer alan yakla\u015f\u0131k 9 bin 500 polis a\u00e7\u0131\u011fa al\u0131n\u0131rken, bir k\u0131sm\u0131 da ihra\u00e7 edildi.\r\n,Tespit edilen emniyet yap\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik operasyonlar ise ba\u015flad\u0131. Kocaeli Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eubesi taraf\u0131ndan FET\u00d6\u2019n\u00fcn bu listede ismi bulunan emniyet yap\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik operasyon d\u00fczenlendi.\r\n,Operasyon kapsam\u0131nda daha \u00f6nce a\u00e7\u0131\u011fa al\u0131nan 9 polis g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Eski Kocaeli Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hulusi \u00c7elik\u2019te \u0130stanbul\u2019da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Hulusi \u00c7elik 2012-2014 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Kocaeli\u2019nde g\u00f6rev yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.\r\n