SEC'in kararı darbe vurdu

ABD'nin SPK's\u0131n\u0131n kripto para odakl\u0131 yat\u0131r\u0131m fonu ile ilgili karar\u0131n\u0131 ertelemesinin ard\u0131ndan temmuzdan bu yana ilk kez b\u00fcy\u00fck bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131. ,Temmuz ay\u0131nda 8 bin 500 dolar s\u0131n\u0131r\u0131na yakla\u015fan Bitcoin ABD'den gelen karar ile 6 bin 500 dolar\u0131n alt\u0131na kadar geriledi. \r\n \r\n,ABD sermaye piyasalar\u0131 otoritesi SEC'in kripto para odakl\u0131 yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131 ile ilgili karar\u0131n\u0131 ertelemesinin ard\u0131ndan Bitcoin \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde kripto para piyasalar\u0131nda gerileme izlendi., Bitcoin temmuz ay\u0131ndan bu yana ilk kez 6 bin 500 dolar\u0131n alt\u0131na geriledi. \r\n ,Bitcoin'de gerileme y\u00fczde 6'y\u0131 bulurken, Ripple'da y\u00fczde 10, Ether ve Litecoin'de ise y\u00fczde 3'l\u00fck d\u00fc\u015f\u00fc\u015f izlendi. \r\n \r\n,SEC'in ilgili karar\u0131 almak i\u00e7in 30 Eyl\u00fcl'e kadar vakti bulunuyor. Ge\u00e7en ay yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131n\u0131n onay alaca\u011f\u0131na ili\u015fkin iyimser beklentiler ve b\u00fcy\u00fck finansal kurulu\u015flar\u0131n kripto paralara destek sinyali olarak de\u011ferlendirilen yorumlar\u0131 dolay\u0131s\u0131yla kripto para piyasas\u0131nda yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc bir ivme izlenmi\u015fti. ,Uzun zamand\u0131r durdurulamayan bir y\u00fckseli\u015f sergiliyordu...,Karar\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla birlikte birden \u00e7ak\u0131ld\u0131.,.