Seçim çalışmalarına başlayan Ağar'dan 85'lik dede bakın ne istedi?

T\u00fcrkiye 24 Haziran se\u00e7imine haz\u0131rlan\u0131rken milletvekili adaylar\u0131 da saha \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na h\u0131z verdi. ,MHP'nin Ankara 2. B\u00f6lge 3. s\u0131ra aday\u0131 g\u00fcvenlik uzman\u0131 Abdullah A\u011far da kampanya \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda \u00c7aml\u0131dere'ye gitti. ,85 ya\u015f\u0131ndaki \u00c7ak\u0131r Dede kendisinden \u00f6yle bir \u015fey istedi ki ne diyece\u011fini \u015fa\u015f\u0131p kald\u0131 Abdullah A\u011far. , "Ankara \u00c7aml\u0131dere\u2019deyiz. Se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131yoruz. ,'S\u00f6zde' her\u015feye haz\u0131rl\u0131kl\u0131y\u0131m. 1933\u2019l\u00fck \u00c7ak\u0131r Dede; 'Deyzen rahmetlik oldu. ,Beni evlendir' deyince...\u015ea\u015f\u0131r\u0131p kalm\u0131\u015f\u0131m. G\u00fczel \u00fclkem,Abdullah A\u011far sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131 \u015f\u00f6yle \u00f6zetledi: