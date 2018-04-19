Seçim kararı sonrası iki lider görüşecek

Se\u00e7im karar\u0131 sonras\u0131 iki lider g\u00f6r\u00fc\u015fecek,.,H\u00fcda Par Genel Ba\u015fkan\u0131 Zekeriya Yap\u0131c\u0131o\u011flu, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015feceklerini s\u00f6yledi., G\u00f6r\u00fc\u015fmede 24 Haziran'da yap\u0131lacak erken se\u00e7imin g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclece\u011fi belirtildi.,Son gelen haberlere g\u00f6re, se\u00e7im karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ittifak g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Karamollao\u011flu, H\u00fcda Par lideri Yap\u0131c\u0131o\u011flu ile bir araya gelecek.\r\n\r\n,Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu, erken se\u00e7im karar\u0131 sonras\u0131 11'inci Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl ve di\u011fer partilerle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin olup olmad\u0131\u011f\u0131 sorusuna "Biz diyalo\u011fa a\u00e7\u0131\u011f\u0131z.\r\n\r\n, Herkesle g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fiz. \u015eu anda muhalefetteki partilerle de g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fiz. ,G\u00fcl ile bir f\u0131rsat oldu\u011fu takdirde g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fiz" kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 vermi\u015fti.