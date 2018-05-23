Seçim öncesi e-Devlet'ten büyük kolaylık

24 Haziran'da Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imleri i\u00e7in Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu (YSK) taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan erken se\u00e7im takvimi i\u015flemeye devam ediyor. ,Se\u00e7ime say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala vatanda\u015flar, nerede oy kullanacaklar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek istiyorlar. ,Se\u00e7im takvimine g\u00f6re yurt d\u0131\u015f\u0131 se\u00e7menlerin oy kullanacaklar\u0131 tarih aral\u0131\u011f\u0131 ve yer bilgileri d\u00fcn sabah saat 08.00 itibariyle YSK'nin resmi sitesinden duyuruldu. , Yurt i\u00e7inde oy kullanacak vatanda\u015flar i\u00e7in de se\u00e7men k\u00fct\u00fcklerinin kesinle\u015fmesi s\u00fcreci ba\u015flad\u0131. ,Oy kullanacak vatanda\u015flar, YSK'n\u0131n resmi sitesi www.ysk.gov.tr adresinden "Yurt \u0130\u00e7i Se\u00e7men Sorgulama" b\u00f6l\u00fcm\u00fcne girerek T.C. kimlik numaras\u0131, n\u00fcfusa kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu il ve n\u00fcfusa kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu s\u0131ra numaras\u0131 bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayr\u0131ca e-Devlet Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden de sorgulama i\u015flemi yap\u0131labiliyor. ,Se\u00e7im takvimine g\u00f6re se\u00e7men bilgi ka\u011f\u0131tlar\u0131n\u0131n d\u00f6k\u00fcm\u00fcne ve da\u011f\u0131t\u0131m\u0131na 30 May\u0131s'ta ba\u015flanacak. T\u00fcm se\u00e7im \u00e7evreleri ve yurt d\u0131\u015f\u0131 ile g\u00fcmr\u00fck kap\u0131lar\u0131nda kullan\u0131lacak birle\u015fik oy pusulalar\u0131n\u0131n bas\u0131m\u0131 ve da\u011f\u0131t\u0131m\u0131na ba\u015flanacak. ,YSK taraf\u0131ndan milletvekili kesin aday listeleri se\u00e7im \u00e7evreleri itibar\u0131yla ilan edilmek \u00fczere il se\u00e7im kurullar\u0131na ve Resmi Gazete'ye g\u00f6nderilecek. ,YSK Ba\u015fkan\u0131 Sadi G\u00fcven, 24 Haziran'da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imleri'nde yurt i\u00e7inde 56 milyon 342 bin 263, yurt d\u0131\u015f\u0131nda 3 milyon 49 bin 65 olmak \u00fczere toplam 59 milyon 391 bin 328 se\u00e7men bulundu\u011funu, tahmini sand\u0131k say\u0131s\u0131n\u0131n 180 bin 896 oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,G\u00fcmr\u00fck kap\u0131lar\u0131nda ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda oy verme i\u015flemi 7 Haziran'da ba\u015flayacak ve 19 Haziran'da sona erecek.,G\u00fcven, bu se\u00e7imde ilk defa se\u00e7men olan 1 milyon 650 bin 171 ki\u015finin oy kullanaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Yurt d\u0131\u015f\u0131nda 60 \u00fclke ve 123 temsilcilikte sand\u0131k kurulaca\u011f\u0131n\u0131 belirten G\u00fcven, yurt d\u0131\u015f\u0131 se\u00e7men k\u00fct\u00fc\u011f\u00fcne kay\u0131tl\u0131 se\u00e7menlerin 36 g\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131nda oy kullanabilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,G\u00fcven, se\u00e7imlerde ilk defa yata\u011fa ba\u011f\u0131ml\u0131 se\u00e7menlerin oy kullanabilmeleri i\u00e7in 271 il\u00e7ede seyyar sand\u0131k kurulaca\u011f\u0131n\u0131n da alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.