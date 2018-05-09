Seçim öncesi yeni kimlik almayanlar dikkat!

A\u00e7\u0131klama N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131.\r\n,24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesi eski n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131yla oy kullan\u0131lamayaca\u011f\u0131 haberleri \u00fczerine \u00f6nemli bir a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n,Herkesin merak etti\u011fi soru cevap buldu.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle; \r\n,Baz\u0131 bas\u0131n organlar\u0131nda, 24 Haziran'da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imleriyle ilgili, eski n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131n\u0131n kullan\u0131m s\u00fcrelerinin 10 y\u0131l oldu\u011fu, 24 Haziran 2007 ve \u00f6ncesi n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131n\u0131n ge\u00e7ersiz say\u0131laca\u011f\u0131 ve mutlaka yenilenmesi gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcnde haberler yer ald\u0131\u011f\u0131 hat\u0131rlat\u0131ld\u0131...\r\n,A\u00e7\u0131klamada, "N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc mevzuatlar\u0131na g\u00f6re n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131n\u0131n kullan\u0131m s\u00fcrelerinin 10 y\u0131l oldu\u011fu ile ilgili herhangi bir d\u00fczenlemenin bulunmad\u0131\u011f\u0131 ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ellerinde bulunan mevcut n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131n\u0131n, kimlik kart\u0131 ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yap\u0131ncaya kadar ge\u00e7erli oldu\u011fu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.\r\n,.