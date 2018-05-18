Seçim onlara yaradı! Stoklar tükendi

Se\u00e7ime g\u00fcnler kala sipari\u015fler patlad\u0131...,Stoklar t\u00fckendi,Se\u00e7imin erken kazanan\u0131 onlar oldu,24 Haziran'da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkan\u0131 ve milletvekili se\u00e7imleri \u00f6ncesinde, adaylar\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fckleri kampanyalara ve g\u00fcvenlik tedbirlerine bu y\u0131l dijital teknolojiler de e\u015flik edecek. ,Bu kapsamda Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn ve siyasi partilerin \u00e7ok say\u0131da drone sipari\u015fi verdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Baz\u0131 mitinglerde kendini g\u00f6stermeye ba\u015flayan drone'lar yak\u0131n zaman i\u00e7inde se\u00e7im minib\u00fcslerine e\u015flik ederek sokak sokak propaganda yapacak.\r\n,Adaylar\u0131n bayraklar\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131mas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u0131\u015f\u0131k, m\u00fczik ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fc kayd\u0131 da yapabilen drone'lar g\u00fcc\u00fcne g\u00f6re 2 saate kadar havada kalabiliyor. VR (Art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger\u00e7eklik) teknolojileri ve yapay zek\u00e2 da adaylar\u0131n bu sene ba\u015fvurdu\u011fu di\u011fer teknoloji alanlar\u0131 oldu. Meydanlarda kurulmaya ba\u015flanan se\u00e7im stantlar\u0131nda art\u0131k adaylar\u0131 ve vaatlerini VR g\u00f6zl\u00fcklerle seyretmek m\u00fcmk\u00fcn.\r\n\r\n,24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imlerin g\u00fcvenli olmas\u0131 i\u00e7in de bu y\u0131l ilk kez drone'lar devreye girecek. Bu \u00e7er\u00e7evede se\u00e7imler i\u00e7in g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri de haz\u0131rl\u0131klar\u0131na h\u0131z verdi. Al\u0131nacak g\u00fcvenlik tedbirleri \u00e7er\u00e7evesinde polis ve jandarma ekipleri belirlenen b\u00f6lgelerde \u00f6nlemleri k\u0131rm\u0131z\u0131 seviyede tutacak. \u00d6zellikle sand\u0131k kurulan okul ve \u00e7evresinde asayi\u015fi sa\u011flamak i\u00e7in drone'lar g\u00fcn boyu havada kalacak.\r\n\r\n,Kritik b\u00f6lgeler ve il\u00e7e se\u00e7im kurullar\u0131 \u00e7evrelerindeki drone'larda y\u00fcz tan\u0131ma sistemi de olacak. Kritik b\u00f6lgeler ve il\u00e7e se\u00e7im kurullar\u0131 oy verme, say\u0131m ve torbalar\u0131n ta\u015f\u0131nmas\u0131 gibi i\u015flemler s\u0131ras\u0131nda havadan da kontrol alt\u0131na al\u0131nacak,Drone \u00fcretimi ve ithalat\u0131 yapan \u015firketler de geli\u015fmelerden memnun. SABAH'a konu\u015fan firma sahipleri bir\u00e7ok depoda stoklar\u0131n t\u00fckendi\u011fini belirtiyor. Se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda en fazla tercih edilen modelin end\u00fcstriyel ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131lan drone'lar oldu\u011funu s\u00f6yleyen \u015firket temsilcileri, "Mitinglerde 100 kiloya kadar y\u00fck ta\u015f\u0131yan drone'lar tercih ediliyor. Bu da 20 metrelik bir bayra\u011f\u0131n rahatl\u0131kla u\u00e7urulmas\u0131 anlam\u0131na geliyor. Milletvekili aday adaylar\u0131ndan da sipari\u015f geliyor dedi.\r\n\r\n