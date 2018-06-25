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24 Haziran 2018 Bartın ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Bartın Genel Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
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Seçim sonrası altın fiyatları ne kadar? (Gram altın, çeyrek altın kaç lira?)
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Seçim sonrası altın fiyatları ne kadar oldu?
25 Haziran Pazartesi 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira?
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