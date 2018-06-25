Seçim sonrası İzmir karıştı, gözaltılar var

\u0130zmir'i kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131lar, \u00e7ok say\u0131da g\u00f6zalt\u0131 var...\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve Milletvekili Genel Se\u00e7imleri'nde HDP'nin resmi olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re baraj\u0131 a\u015fmas\u0131ndan sonra Menemen'in Asarl\u0131k Mahallesi'nde, bir grup sokakta g\u00f6steri yapt\u0131.\r\n,G\u00f6steri s\u0131ras\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK lehine slogan at\u0131ld\u0131.\r\n,Bunun \u00fczerine polis ekipleri, slogan atan gruba m\u00fcdahale etti, 6 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ki\u015filer, Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,\u0130zmir'in Menemen il\u00e7esinde, resmi olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re HDP'nin baraj\u0131 a\u015fmas\u0131ndan sonra g\u00f6sterilerde bulunup ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK lehine slogan atan gruba polis m\u00fcdahale etti, 6 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n