Seçim sonuçları açıklanıyor... AK Partililer oraya akın etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, K\u0131s\u0131kl\u0131'daki ikametinden \u00e7\u0131karak ak\u015fam saatlerinde se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 takip etmek i\u00e7in Tarabya'daki Huber K\u00f6\u015fk\u00fc'ne ge\u00e7mi\u015fti., AK Partili vatanda\u015flar da se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmaya ba\u015flamas\u0131 ile birlikte Huber K\u00f6\u015fk\u00fc \u00f6n\u00fcne gitti.\r\n,Ara\u00e7lar\u0131yla korna \u00e7alan vatanda\u015flar, ellerinde AK Parti bayraklar\u0131yla AK Parti'nin \u00f6nde gitmesini kutluyor., K\u00f6\u015fk \u00f6n\u00fcnde ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015ftu. \r\n,Sonu\u00e7lar a\u00e7\u0131klanmaya ba\u015flad\u0131,AK Partililer oraya ak\u0131n etti,.