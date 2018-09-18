Seçim takımı mülakatla belirlenecek

Se\u00e7im i\u015fleri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda 7 co\u011frafi b\u00f6lgenin sorumlular\u0131 belirlenirken, yurt d\u0131\u015f\u0131ndan sorumlu SKM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na Mustafa Yenero\u011flu, SKM ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ise Harun T\u00fcfek\u00e7i getirildi. ,Damla Peker ANKARA - AK Parti Se\u00e7im Koordinasyon Merkezi (SKM), yerel se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flamak i\u00e7in ekiplerini olu\u015fturmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,AK Parti daha \u00f6nceden se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 sahada planlama ve takibinde ana rol\u00fc \u00fcstlenen SKM ba\u015fkanlar\u0131n\u0131 atama ile belirliyordu. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 toplant\u0131s\u0131 \u00f6ncesi AK Parti Te\u015fkilat Ba\u015fkan\u0131 Erkan Kandemir ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda il ba\u015fkanlar\u0131yla Ankara\u2019da bas\u0131na kapal\u0131 toplant\u0131 yap\u0131ld\u0131. Toplant\u0131da 81 ilin SKM ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n atama yerine m\u00fclakatla tespit edilece\u011fi belirtildi. Se\u00e7im s\u00fcrecinin daha iyi i\u015flemesi ve aday se\u00e7imi yap\u0131l\u0131rken adaylar\u0131n daha titiz belirlenmesi i\u00e7in bu karar\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Bu kapsamda her \u015fehir i\u00e7in il ba\u015fkanlar\u0131 taraf\u0131ndan belirlenecek 3 isim m\u00fclakata \u00e7a\u011f\u0131r\u0131lacak. ,M\u00fclakatlarda se\u00e7im ile ilgili deneyimi olup olmad\u0131\u011f\u0131na, araziye ne kadar vak\u0131f oldu\u011funa, ne gibi becerileri ve donan\u0131ma sahip oldu\u011funa bak\u0131lacak. 81 ilin SKM ba\u015fkanlar\u0131 belli olduktan sonra il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131 da ayn\u0131 \u015fekilde se\u00e7ilecek. SKM ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n se\u00e7iminin 15 Ekim'e kadar tamamlanmas\u0131 planlan\u0131yor.