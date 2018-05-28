Seçim vaadini açıkladı: 'Asgari ücret 5 bin 600 lira olacak'

O parti de se\u00e7im vaadini a\u00e7\u0131klad\u0131.,'Asgari \u00fccret 5 bin 600 lira olacak',Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu, 24 Haziran se\u00e7imlerine k\u0131sa bir s\u00fcre kala se\u00e7im beyannamesini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Saadet Partisi'nin beyannamesinde de di\u011fer partiler gibi asgari \u00fccret vaadi yer ald\u0131.\r\n\r\n,Partisinin k\u00f6kl\u00fc reformlar yapaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Temel Karamollao\u011flu, asgari \u00fccretin yoksulluk s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nT\u00fcrkiye'de \u015fu anda yoksulluk s\u0131n\u0131r\u0131 5 bin 600 lira seviyesinde.,SP Lideri, "Asgari \u00fccret yoksulluk s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131n \u00fczerinde olacak ve asgari \u00fccret vergiden muaf tutulacakt\u0131r. \r\n\r\n,Asgari \u00fccret her y\u0131l reel olarak %7-10 civar\u0131nda art\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Hedef yoksulluk s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 yakalamak olacakt\u0131r." diye konu\u015ftu.,Ba\u011f\u0131ms\u0131z T\u00fcrkiye Partisi (BTP) Genel Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Haydar Ba\u015f, asgari \u00fccreti 5 bin lira yapacaklar\u0131n\u0131 belirtmi\u015f, ancak se\u00e7imlerde ald\u0131\u011f\u0131 oyla hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131.